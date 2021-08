Vigente reclamo contra Cuba

HISTORIA EN EL DEBATE

25 de agosto de 1971

Interrogan al personal del Juzgado. El personal del Juzgado Segundo del Ramo Civil comenzó a prestar declaraciones ante las autoridades policiacas y judiciales, sobre el misterioso incendio ocurrido en el interior del tribunal la madrugada del pasado día 21, el cual causó daños a millares de expedientes relativos a juicios civiles o mercantiles. Las audiencias, a puertas cerradas, se iniciaron en el departamento de Investigaciones y en el despacho de la Inspección de Policía. No se ha podido establecer si utilizaron gasolina para producir el incendio.

Examen a quien solicite beca. En la escuela Ignacio Ramírez se practicará una prueba de selección a 250 jóvenes estudiantes de bajos recursos económicos, que solicitaron becas para planteles educativos de segunda enseñanza. Se dijo que los estudiantes que alcancen mayores promedios de calificación en la prueba tendrán derecho a estudiar becados en los planteles. Asimismo, tendrán que comprobar su incapacidad económica para el pago de estudios. Estas becas son otorgadas por planteles particulares.

No existe cura milagrosa del cáncer. Londres. Un vocero de la sociedad médica británica dijo que no existe una “cura milagrosa” del cáncer. Comentó sobre la afirmación de la señora Deidre Burns, cuando lo médicos dijeron que su hija de seis años padecía cáncer y la llevó al santuario de Londres y se curó. “No tenemos prueba de que una enfermedad orgánica alguna pueda ser curada mediante milagros. La curación de fe sólo puede ocurrir en males psicológicos ”, señaló el portavoz.

Fiesta a las niñas Inzunza Careaga. Carmen María y Ana Luisa Inzunza Careaga cumplieron otro año de feliz existencia. Por tal motivo, sus papacitos, el señor Avelino Inzunza y María Luisa Careaga de Inzunza, ofrecieron una espléndida reunión para celebrar el suceso. Asistieron amiguitas y primitas de las festejadas, quienes llevaron bonitos presentes, los cuales fueron agradecidos por los anfitriones con infinidad de detalles. Dos bonitas piñatas fueron sacrificadas y degustaron de una exquisita merienda.

25 de agosto de 1996

Otro crimen impune. La absolución de Mario Alberto González Treviño como autor intelectual de la muerte de la defensora de los derechos humanos sinaloenses Norma Corona Sapién, quien varias veces lanzó acusaciones en contra de él y a quien responsabilizó si algo le pasaba, causó asombro no sólo en Culiacán, donde ocurrieron los hechos y residía la víctima, sino en el resto de la entidad y el país. Su muerte en mayo de 1990 fue lo que provocó que el entonces presidente Carlos Salinas ordenara la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Comisiones Colosio no pueden desaparecer. México, D.F. Por ser una garantía a la sociedad de que no se va a dar “carpetazo” a la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio, las comisiones del Congreso que dan seguimiento al caso no pueden desaparecer, dijeron legisladores del PRI y_PAN. Expresaron que pese a sus limitaciones jurídicas para actuar, las comisiones ejercen una importante presión ante el gobierno sobre el asesinato de quien fuera candidato presidencial priista.

Vigente reclamo contra Cuba. La habana. Miles de propiedades norteamericanas confiscadas por el gobierno comunista hace 36 años, entre ellas más de 100 usadas por firmas extranjeras en sociedad con Cuba, fueron ignoradas por lago tiempo en la batalla política entre Estados Unidos y Cuba. Después que Cuba abatió en febrero dos aviones norteamericanos frente a la isla, el presidente Bill Clinton firmó la ley Helms-Burton que permite a los dueños demandar a los que utilicen sus propiedades confiscadas, además, la legislación niega la entrada a Estados Unidos a los ejecutivos de esas firmas y sus familias.

El gobierno del presidente Fidel Castro confiscó los negocios de miles de cubanos que huyeron a Estados Unidos y otros países tras la subida al poder de los comunistas cubano y la caída del fallecido dictador Fulgencio Batista. Las firmas norteamericanas no desean que sus reclamos sean agrupados con los de los cubanos-norteamericanos.