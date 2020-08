HISTORIA EN EL DEBATE

18 de agosto de 1970

Vigilan autobuses y caminos de Sinaloa. A partir de hoy, todos los pasajeros que aborden autobuses que cubran las rutas de concesión federal que cruzan el estado, serán objeto de estricta vigilancia para evitar que porten armas sin justificación alguna, como medida para frenar los asaltos a unidades de pasajeros que se han estado registrando con suma frecuencia. Una de las medidas adoptadas, es la instalación de casetas de inspección donde estarán permanentemente un agente de la PJE, agentes de la Policía Municipal y soldados del Ejército.

También estará una dama para que atienda a las personas del sexo femenino. Todos los pasajeros, sin excepción, deberán pasar forzosamente por la caseta de inspección. Asimismo serán revisados los bultos que el pasajero leve en las manos, maletas pequeñas, bolsas, etc. para cerciorarse de que no llevan armas. Además, se instruirá a los choferes para que ya no recojan pasaje en las carreteras.

Terrorismo en El Carrizo. Campesinos cenecistas, al mando de un individuo identificado como Enrique del Río, desató una campaña de terrorismo enfocada contra ocho familias campesinas ugocemistas que radican en el ejido Sinaloa de Leyva. Como consecuencia del terrorismo desatado, las familias tuvieron que salir huyendo de sus hogares, refugiándose en poblados cercanos a Los Mochis, temiendo por sus vidas y la existencia de sus raquíticas propiedades. La PJE se abocó de inmediato a la investigación.

Rumbo a Venus nave rusa. Moscú. La Unión Soviética lanzó su cosmonave Venus-7 en un vuelo tripulado de 350 millones de kilómetros hacia el planeta más cercano de la Tierra. La agencia TASS anunció el lanzamiento sin precisar la duración del vuelo o si la cosmonave continuará los hasta ahora infructuosos intentos soviéticos de controlar el descenso de un objeto en la superficie de Venus. La información no dice si la nave reunirá simplemente datos mientras sobrevuela el planeta o si tratará de posarse en él.

Linda bebita para los Martínez León. El pasado día 13 se registró el nacimiento de una niña muy linda que dentro de las mejores condiciones de bienestar, llegó para alegrar más el hogar de sus progenitores, ingeniero Alfredo Martínez y su esposa, Alba Luz León de Martínez. La nena ha venido a elevar a dos el número de descendientes de la estimable pareja, que ha estado recibiendo las más sinceras felicitaciones de amistades y allegados que hacen suya la alegría de los esposos Martínez León.

18 de agosto de 1995

Admiten abusos de Telmex. El dirigente nacional del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández, admitió a su llegada a Los Mochis, que Telmex “está abusando con el servicio medido”, y propuso establecer un sistema para medir esas llamadas. Sobre el reclamo popular en contra del servicio medido, el dirigente reiteró la postura del organismo que representa en el sentido de que se establezca un mecanismo para que el usuario pueda medir sus llamadas. Reconoció también la necesidad de legislar para evitar el espionaje telefónico en el país.

No se eliminarán impuestos. México, D.F. La Secretaría de Hacienda no eliminará ningún tipo de impuestos, a pesar de que representan fuertes obstáculos para la reactivación de la planta productiva, dijo Fernando Heftye Etienne, administrador general jurídico de ingresos de la dependencia. Añadió que el paquete de propuestas fiscales que será sometido a consideración del Congreso de la Unión no implicará reformas tributarias profundas, porque este no es el momento”.

Estalla bomba en España. Arnedo. Una bomba presuntamente colocada por separatistas vascos estalló frente a un cuartel policial. Hubo 20 personas heridas. Quince familias viven en el cuartel de la Guardia Civil. La región es limítrofe con la región vasca, donde el grupo terrorista ETA quiere establecer un estado independiente. La bomba de 50 kilos de un explosivo de nitrato de amonio estalló entre dos automóviles estacionados a seis metros del cuartel. Alrededor de 30 vehículos resultaron dañados.