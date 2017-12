Virtudes de un equipo discreto

Que si algún equipo ha sido una auténtica revelación (“caballo negro” diría el clásico) son los Venados de Mazatlán, quienes al día de hoy aparecen como el mejor equipo (lo dicen los números) de la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico. Esto, viendo el standing general. A no ser por sus directivos y aficionados irredentos, nadie que hubiera esperado de un club que en la víspera no daba señales de ser un equipo que pudiera ser un real protagonista en la actual campaña del considerado mejor beisbol de México. La campaña de los Venados, vista a través de las cifras, nos dice que poseen los porteños el mejor récord general con 26 triunfos y 17 derrotas; son cuadro colíder en ofensiva con promedio colectivo de .275; tienen el segundo mejor picheo colectivo con 3.27 y son también la segunda mejor defensiva junto a Culiacán, con 981. Su run average es de 123.07, el mejor de la liga, y que lo coloca en posición de ventaja en caso de necesitarse el recurso. Lo anterior habla de equilibrio, de un balance entre líneas y de que la directiva ha hecho bien su tarea en cuanto a la conformación del roster, el cual ha sido inteligentemente manejado por Daniel Fernández, a quien desde “ya” debe colocarse como candidato a Manager del Año.En el terreno individual, dos son las piezas clave: Jeremías Pineda en el bateo y Mitch Lively. Las razones saltan a la vista. El dominicano, como sublíder en bateo con un sólido .374, sublíder de la liga, encabeza en carreras anotadas con 34 y se ha robado 24 bases en juegos, sacando 14 de diferencia a los que lo persiguen. Lively es líder en triunfos (6-1), tiene la sexta mejor efectividad con un excelente 2.90 y líder también en WHIP con 1.03. Pero más allá, la mano de Fernández al haber integrado un cuadro que rompe el paradigma de “equipo para su estadio”. Y le ha atinado. Gilberto Galaviz como catcher ha estado a la altura (segundo mejor contra robos), Carlos Muñoz en primera decidiendo juegos con el bat: se lesionó Carlos Gastélum, y Roberto Valenzuela ha hecho excelente trabajo. Esteban Quiroz en excelencia defensiva en el short, y Brian Hernández siendo el corazón del lineup desde la tercera; los jardines bien custodiados con Pineda, Corey Brown, JJ Aguilar y Jesús Fabela.Que si fuera poco, el orden al bat se ha fortalecido con la llegada del brasileño-nipón Fernando Luciano, que ha enseñado muy buenas credenciales. Que si es hora de hacer apuestas, más vale ir poniendo denarios y dracmas griegos en la canasta de los Venados. Un equipo con virtudes, un equipo discreto que ya es protagonista de la LMP.- Muy interesante el tema sobre la aparición de la primera mujer umpire en la Liga Mexicana de Beisbol que vemos que están colocando, no sabemos si están poniendo sobre los rieles adecuados. Se debe cuestionar si, efectivamente, la sinaloense Luz Alicia Gordoa es la protagonista y representa la sana intención de la LMB de abonar al empoderamiento de la mujer en el beisbol o si no uno de los muchos recursos mercadológicos y propagandísticos que está poniendo en juego eso que llaman “nueva LMB”.