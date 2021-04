Visita de Alejandro “Alito” Moreno a Sinaloa levanta el ánimo de los priistas

Entre alabanzas. La visita del presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, no le da el triunfo en automático, como lo deslizó el candidato priista-panista-perredista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, pero sí les eleva el espíritu de cara a las elecciones del 6 de junio. Más allá del concierto de alabanzas mutuas en el encuentro que tuvo el dirigente nacional priista con las estructuras de los tres partidos políticos, dicen que la movilización de los operadores fue un ensayo de lo que van a hacer en el día de las votaciones. Se habla que eso le gustó a “Alito” y le dio un respiro al candidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum, que le apuesta a ganar en forma holgada en su tierra, lo que le beneficiará a Osuna Moreno y los candidatos a diputados. Se habla que tras “Alito”, a quien Osuna lo bautizó como “Todo Terreno Mayor”, llegarán después el líder nacional del PAN, Markos Cortés, y Jesús Zambrano, del PRD, para mantener aceitadita la maquinaria. De hecho, “Alito” les dejó el ambiente caliente con epítetos y señalamientos fuertes en contra de los morenistas.

Inseparables. Por cierto, las que no se despegaron ni un momento en la gira del líder nacional priista fueron las presidentas del PAN, Karely Soto, y del PRD, María de los Ángeles Valenzuela. Estuvieron juntas en el acto de “Alito” como también se sentaron en el mismo asiento en el camión de campaña de Mario Zamora. Lo que antes era impensable, en estas elecciones se hizo realidad. Todo puede pasar con tal de mandar a la banca a Morena.

Arrogancia. Dicen que no todo es miel sobre hojuelas en el PRI porque algunos, por su arrogancia o por consigna, parece que están jugando para perder. Algunos ubican en esta categoría al delegado del tricolor Carlos Corona. Por ejemplo, priistas del Valle del Carrizo ya se lo dijeron en su cara. Cuando estaba el brote de inconformidad porque los excluyeron de las candidaturas, Corona le quiso ver la cara a los líderes cenecistas que lo pararon en seco. Hasta llegó a decirles que él era el experto electoral. Con esa actitud en nada ayuda al partido ni a los candidatos. Se habla que ese trato no es exclusivo para los del Valle del Carrizo. Agarra parejo en el municipio.

Raspada. La falta de agua en El Fuerte se politizó con saldo negativo para la candidata del PRI-PAN-PRD a la alcaldía Maribel Vega Quintero. Y ella empezó. Tras que la Comisión Federal de Electricidad le cortó la energía eléctrica a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte porque no paga el servicio, lo que provocó que ya no hubiera agua en los domicilios, Vega Quintero arremetió contra la paraestatal con el sesgo de poner a salvo a la administración de la alcaldesa Nubia Ramos con tal de que el caso no la dañara a ella en las urnas. La opinión generalizada es que el cálculo estuvo mal: ese era un asunto de la alcaldesa, no de ella que está en campaña. Se metió y le fue como en feria.

Por arte de magia. Lo que puso más en evidencia a Vega Quintero es que el gerente de la Japaf, Javier Soliz, pagó 3 millones de pesos y la CFE reconectó el servicio, con lo que el agua potable regresó a los hogares. ¿Por qué no lo hicieron antes para que no les cortaran la luz? Dicen que no tienen dinero, pero bien que lo sacaron por arte de magia cuando vieron la presión encima de los ciudadanos que ayer bloquearon la carretera. Además, sostuvieron un “agarre” con el secretario de la comuna, Luis Miguel González. Así, el argumento de Vega Quintero de que la Japaf no tenía dinero quedó desecho y los fortenses le echan más la culpa a la administración de la alcaldesa Nubia Ramos que a la CFE.