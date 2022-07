Visitantes dominan en fecha inaugural

En los primeros seis juegos de la jornada inaugural del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX celebrados hasta el mediodía de ayer, ha lucido el hecho de que todos los equipos foráneos han ganado o empatado, destacando la buena victoria del reforzado cuadro del Toluca que se impuso con marcador de 3 por 1 sobre los Rayos del Necaxa. La temporada inició el viernes pasado y en el duelo inaugural los Camoteros fueron a golear en su propia cancha a Mazatlán 4 por 2. El sábado se disputaron otros tres cotejos y, de nueva cuenta, los foráneos sacaron la mejor parte, ya que Toluca hizo bueno el pronóstico al vencer a los Rayos. Cruz Azul, pese a un grosero error de su portero, Sebastián Jurado, superó a Tigres 3 por 2. En tanto que Juárez le sacó la igualada a roscas a Chivas y Atlas al América. En el partido matutino de ayer, Xolos de Tijuana se llevó un punto del estadio Olímpico al igualar 1 por 1 con los Pumas, y veremos qué pasa con los tres partidos que están pendientes para cerrar la fecha uno. Pero lo que sí debe de apurar a todos los equipos de la presente temporada es que deben de tener acoplado en el más breve tiempo a sus alineaciones titulares, porque deben tomar en cuenta que, con motivo del mundial de Catar, el torneo terminará en cuatro meses. Por tal motivo, lo más seguro es que aquellas escuadras que alcancen más pronto su mejor nivel deportivo, serán las que mayores posibilidades tendrán de meterse a la liguilla.

SORPRESÓN. El futbol es un deporte que es capaz de hacer feliz y también hacer sufrir a toda una nación, y se puede ilustrar con el ejemplo más reciente que ha pasado en el Premundial Sub-20 de la Concacaf. Primero, la selección de Guatemala hizo gritar de emoción a todo su pueblo tras superar a México en la ronda de cuartos de final para asegurar su boleto a un Mundial y, lógicamente, hubo total frustración entre los mexicanos. En la semifinal del mismo evento le tocó el turno a República Dominicana, que se dio el lujo de conseguir su pase por vez primera al Mundial y Juegos Olímpicos del 2024 luego de eliminar en serie de penales a Guatemala. Es decir, aquí se invirtieron los papeles, ya que ahora llora el pueblo guatemalteco, y los dominicanos siguen celebrando.

PENDIENTE. La raza viciosa al futbol de veteranos se quedó con las ganas de ver los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Municipal Diamante, programados en los campos de Sagarpa el sábado anterior, los cuales no se pudieron llevar a cabo debido a una fuerte lluvia que cayó al mediodía. Según lo que nos enteramos, por está razón el presidente de dicho circuito suspendió los encuentros, pero resulta que para los rumbos donde se encuentra dicha unidad llovió poco y los campos estaban en perfectas condiciones. Como muchos jugadores no se enteraron a tiempo de la suspensión, llegaron a la unidad y, para no perder el ambiente de la convivencia, le entraron con ganas a las chelas. Bien hecho, plebes, a ese líquido ambarino no hay que dejarlo ir vivo.

REFLEXIÓN: De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin nada qué decir.