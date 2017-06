Visores y la búsqueda de talentos

Guadalajara, Jalisco.- Cada club profesional pone a trabajar a su gente especialista en detectar talentos para el beisbol de paga.En este evento de la Liga Telmex se dan cita clubes como Diablos Rojos del México, Charros de Jalisco, Tigres de Quintana Roo, Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey, por mencionar algunos. A estos señores solo los observábamos en torneos de 13-14 y 15-16 años, pero nunca los habíamos visto en la categoría de 11 años.Preguntándole a uno de ellos, me responde que el motivo es porque el más del 90 por ciento de los peloteros juveniles ya pertenecen a un equipo, es decir, ya están firmados. Y aquí en 11 años, aún bajo la protección de los padres, es raro que uno de ellos esté apartado. “Aquí tenemos la chamba, y hay que buscarle, reportar trabajo, si no, no hay paga”, me decía.Todos ellos han recibido críticas y señalamientos, ya que “se ven mal” scouteando niños, siendo que su especialidad debería ser los prospectos. Se ven como “aves de rapiña”, según me comentaba una de las personas de la Federación. Son cosas de las que pasan en este tipo de eventos, y sin duda es parte de lo que nos rodea.