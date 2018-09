Vivencias en el Pueblo Mágico

En Mocoritón Viejo se vive y se gozan los Viernes de Plaza. Es un jolgorio desde al caer la tarde, para terminar ya noche. Muchachas guapas, hermosas, que lucen su belleza alrededor de la plazuela Miguel Hidalgo. Y los jóvenes en plena conquista. Pero eso no lo entendió Mister Fly One Go. Pensó que él podría ser todo un galán en el recorrido por los pasillos cerca al kiosco. Mister Fly ya no se cuece en el primer hervor. Y eso no lo entiende, es como Gabino Barrera, no entiende razones. Andaba muy a la “Máculi”, atrás de una despampanante dama, dándole cumplidos y lanzando flechazos como Cupido. Pero que llega el marido y….. “patas pa’ que las quiero”. Tuvimos que poner pies en polvorosa y nos recluimos en la Unidad Deportiva, para estar en el ambiente futbolero. La Copa Telmex ha tenido su aprobación. El bullicio de muchos aficionados es fiel reflejo de que también las familias desean algo de diversión deportiva.

Colofón. Y a propósito de jazuros, claxis, nirrichis, -traducción- “No te bajaré las estrellas, te llenaré de luz con ellas”. ¡Ai´sí! Y entre que sí y que no, que báilale Chencha o “ai lo dejamos”, tratamos de encontrar al amigo Noé Contreras, flamante secretario del H. Ayuntamiento, pero no lo divisamos. La cuestión era para amarrar un partido amistoso de futbol entre la polilla del Pueblo Mágico y el equipo de Santaneros. Vaya también la propuesta para Gilberto Bon, que también le entre a las patadas.