“El desvanecimiento de los ideales es triste prueba de la derrota del esfuerzo humano”.

Alfred North Whitehead

Vivimos en sociedad, actuemos en sociedad. De nada sirve hacerse el tonto, pensar que los problemas se resuelven solos, que lo que nos sucede es porque así tenía que ser, me resisto a una idea de mediocridad extendida.

Estoy convencida del potencial que existe en cada ser humano y de la fuerza que tiene para afrontar cualquier circunstancia. El asunto es querer hacerlo, reconocer ese potencial en nosotros mismos y entender que las circunstancias tienen variable importante en el propio carácter, ese territorio -a veces desconocido- en nuestra conciencia, donde lo bueno y lo malo disputan su prevalencia. Vivir en sociedad incluye el espacio de gobierno, la definición política, asumirnos, militar de acuerdo a las ideas, evitar ser omisos.

Cuando pienso en política, sucede todos los días, el ser humano y el grupo social al que corresponde es la parte central de la idea. Un ser humano no está solo, es gregario, en política nos reunimos en torno a ideas, los partidos políticos son –en teoría– la asociación de personas con una idea común de forma de gobierno con propósito de alcanzar el poder para llevarlas a cabo ¡Uff!, espero haberlo descrito bien.

Cómo me gustaría que los partidos políticos, todos sin excepción, lo fueran realmente.

En caso de Ahome, por ejemplo, pregunto por sus formas de organización o estructuras y me dicen otros observadores, no, no el PAN es distinto, ellos no es que se junten tanto, pero actúan, escucho y me quedo viendo lejos, esas cuentas no me salen. Partido que no se reúne y debate no existe.

Luego volteo a Morena, sus militantes son los siervos de la nación, la estructura gubernamental no permite el debate al interior, siguen al tlatoani, nadie osa ir sobre su idea, solo Ricardo Monreal que trae idea de gobernar este país y esa vitamina de poder lo impulsa.

MOVIMIENTO CIUDADANO busca la posición en el electorado sumando a personas calificadas en tareas políticas, no se trata de crear puente con la ciudadanía, sino tomar los construidos en otro momento en otro partido. Roberto Cruz era cabeza visible en el estado, ya en nómina de gobierno parece resuelto del tema de su participación.

En el PRI las cosas no están fáciles, el carácter para afrontar las circunstancias tiene la cuenta regresiva, es ahora o es ahora. No hay más tiempo, la dirigencia debe tomar con firmeza el timón e incluir a todos en el ejercicio político. Construir oposición es tarea de quienes somos oposición.

El CEN trae y traerá tema con Alejandro Moreno, mientras tanto los comités estatales y los municipales deben hacer su trabajo, las dirigencias deben alentar el encuentro de las ideas y establecer programa de acción.

Ningún partido en México puede darse el lujo de aislarse de la sociedad. Ahí, en el pensamiento de la ciudadanía está la clave de la representación. Hacerlo con sentido ético es la única forma de conexión posible para que la política de partidos tenga razón de ser.

Posdata.- En la semana sorprendió la noticia de que la multinacional Syngenta compró Semillas Ceres, sentí nostalgia y muchas ganas de conversar. Imagino que era un paso natural. La rectora de la UAdeO tiene muchas cosas que pensar, analizar y hacer justicia.