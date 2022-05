Vizcarra considera que el país va bien

audima

El pulso de Jesús Vizcarra. Sin duda uno de los empresarios más importantes del país, y un personaje cuya opinión política pesa en Sinaloa, Jesús Vizcarra habla fluido sin parar sobre la situación económica nacional. Considera que el país va bien, pese a los problemas de la pandemia. Las actividades productivas no se han frenado, y a pesar de las adversidades se avanza. Hoy, dice Vizcarra, hay una mejor distribución de la riqueza. Los que más lo necesitan reciben apoyos y mantienen el consumo de productos. Y sí hay aumento en los precios, pero fuera peor si los que más lo necesitan no estuvieran recibiendo apoyos. Los que se quejan son los más ricos. Y ríe: Es que no están generando ganancias como antes. “Tú ya me conoces -le dice a este reportero-… Así soy de directo”. Jesús Vizcarra está también participando activamente en el llamado que lanzó el Presidente López Obrador para apoyar los precios de los productos de la canasta básica, y lo que se necesite. Mañana continuamos sobre qué vino a hacer en Mazatlán Jesús Vizcarra.

Sembrar confusiones, ¿a quién beneficia? A 21 días del ominoso crimen del compañero periodista Luis Enrique Ramírez, lo que hace el Gobierno federal y el estatal es crear confusión en torno a las investigaciones del caso. No es la primera ocasión en que la fiscal de Sinaloa Sara Bruna Quiñonez tiene que responderle y precisarle a la Secretaría de Seguridad Federal. Esta última, en dos ocasiones ha asegurado que los asesinos de Luis Enrique ya están identificados, y ayer le agregó que ya fueron libradas órdenes de aprehensión en su contra. La Fiscal estatal aclaró que no hay tales órdenes de aprehensión y que se tienen cuatro líneas de investigación en proceso. ¿A quién creerle? ¿Por qué siembran dudas? ¿A quién intentan beneficiar o proteger? El gobernador Rubén Rocha Moya pasará a la historia porque en su administración se asesinó a un periodista. Lo mismo le pasó a Quirino Ordaz con el homicidio de Javier Valdez. Lo mismo que con Malova con el asesinato de Humberto Millán, por cierto, nunca aclarado.

Creen que Rocha es un iluso. El director de Promotur Alfonso Reséndiz, exhibido por viajar en vuelo privado a Acapulco, intenta engañar o tal vez cree que el gobernador Rubén Rocha Moya no sabe lo que se hace en un Tianguis Turístico. En algo que parece una intentona de explicación, Reséndiz hizo publicar que en el Tianguis andaba explorando atraer turismo deportivo a Sinaloa. Menciona reuniones con personajes, informaciones que cruzó. Lo que no sabe, o ignora, es que en un Tianguis las citas son para aterrizar lo ya negociado por mayoristas y lo hacen con hoteleros. En su intento de defensa para justificarse se hunde.

El que sigue. El alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez ya sabe lo que es violencia de género. Eso lo llevó a tribunales con la denuncia que presentó la exsíndica procuradora Elsa Bojórquez. Ahora hizo lo mismo con su hoy expareja Gabriela Peña Chico, y también pesan contra el Químico denuncias graves que ya investiga la ASE.

Alarma en el puerto. Asaltantes armados y a bordo de motocicletas están sembrando el temor entre la población. Asaltaron a personas en Infonavit Playas. También en Plaza Acaya. Urgen operativos que den resultados.