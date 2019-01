Vizcarra, en privado con AMLO y Quirino

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Sinaloa con un discurso de conciliación, trabajo y unidad, pero el mensaje político es uno solo, claro y contundente: respaldo total al gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Desde lo más íntimo de la agenda del presidente de la República nos revelaron que el mandatario nacional se reunió en privado con el gobernador Quirino Ordaz y el empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón en un conocido hotel de Culiacán.

El encuentro fue muy cerrado y discreto, hubo un fraternal saludo de abrazo entre Vizcarra y López Obrador, no se podría afirmar qué tema tocaron, hubo hermetismo extremo.

Regresando a la gira de trabajo, el sábado por la mañana en El Rosario presentaron el programa México con Agua se Transforma, ahí el mandatario nacional dijo: “Exijo respeto para el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, porque se ha portado muy responsable con nosotros”.

Más claro ni el agua, el mensaje de López Obrador va primero a los diputados de Morena que se cerraron a negociaciones y habían bloqueado el presupuesto 2019, mientras que el segundo es para los diferentes grupos priistas que están alborotando las aguas.

En ese mismo evento AMLO garantizó la construcción de la presa Santa María, con la que estarían incorporando al riego 24 mil 500 hectáreas para los municipios de El Rosario y Escuinapa.

Asimismo, por la tarde en Palacio de Gobierno del Estado en Culiacán, en un multitudinario evento, López Obrador reiteró el apoyo y la amistad con Quirino Ordaz, señaló que va a regresar al estado.

Durante la entrega de apoyos para adultos mayores y las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el presidente afirmó: “voy a estar constantemente recorriendo Sinaloa con el gobernador Quirino Ordaz, que es un buen gobernante, un hombre responsable”.

El que no entienda el mensaje no está viendo el panorama político, y seguro estará fuera del 2021. Es sorprendente el aprecio de López Obrador hacia Quirino Ordaz, la reciente gira del presidente de México es un parteaguas para la política sinaloense, ahora queda claro que el sinaloense más cercano al presidente es el mismo gobernador del estado, no habrá intermediario, ni puentes, ni enlaces, la relación es directa, cercana y muy fuerte.

Otro mensaje de AMLO fue: “Tenemos que trabajar juntos, ya pasó la campaña. ‘Partido’, como su nombre lo indica, es una parte; Gobierno es todo. Ya estamos en la fase de ser Gobierno, todos, porque, también, ya no va a haber el divorcio que siempre se daba”.

En el cierre de la gira presidencial, Andrés Manuel anunció el regreso de los Algodoneros de Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico. Excelente noticia para la afición de la región.

Adelanto. Hubo morenistas regañados en la gira de Andrés Manuel López Obrador, al parecer caló el tema del Presupuesto 2019, hay señalamientos de que en el Congreso de Sinaloa no había disposición de trabajar, y quedó en evidencia. Los mensajes fueron públicos y privados, las señales fueron indudables, pero de esa historia le platicamos luego.

Memoria política. “Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su amigo sincero”, Abraham Lincoln.