Vizquel se prepara vía Grandes Ligas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “A las chinas nunca les duele la cabeza, por eso hay en la China mil 300 millones de personas”… Joseph McKadew.-** Omar Vizquel, quien hace su debut en Estados Unidos como mánager en clase A avanzada de los Medias Blancas, está dispuesto a seguir todos los pasos necesarios para llegar otra vez a Grandes Ligas, pero ahora, desde luego, al frente de un equipo. Por eso dijo en Geiser/Winston-Salem Dash, donde juega su club…: “Esta es una brillante oportunidad para mí de trabajar con los jóvenes. Es algo que adoro. Cuando voy a Venezuela, me ocupo allá de los muchachos peloteros. Dirigir este equipo es una gran oportunidad para madurar como mánager”.Uno de los coachs de Omar es de Maracaibo, Guillermo Quiroz, y tres de sus peloteros son nativos de Venezuela, los lanzadores derechos, José Ruíz y Daniel González, más el outfielder Luis Alxánder Basabe. Antes de este año, la única experiencia como mánager de Vizquel había sido al frente del equipo de Venezuela en uno de los llamados Clásicos. Pero es líder, empatado con la sucursal de los Astros, 19-13… ** El oriental de Puerto Ordaz, Eugenio Suárez, tercera base de los Rojos, ha reaparecido en grande, después de su viaje a la lista de los lesionados. En 13 juegos batea para 320, cinco dobles, tres jonrones y 19 impulsadas… ** Asdrúbal Fuenmayor tiene una laptop muy inquieta, por lo que ha escrito la biografía de alrededor una docena de bigleaguers venezolanos, y ahora acaba de terminar la de David Concepción. Está en los abatares para que su laptopescrito se convierta en páginas para que su obra esté en la calle a fines de año. ¡Suerte, amigo Shubaldo!...“Estados Unidos puede hacer todo lo que cualquier país del mundo puede, excepto pedir ayuda económica a Estados Unidos”… Dick Secades.-** La división central de la Liga Americana es un desastre. Los cinco equipos tenían records negativos, hasta que los Indios igualaron, 18-18. Pero miren como quedaron…: Twins, 15-17; Tigres, 15-21; Royals 12-23; y M. Blancas, 9-25. Podría ser que el campeón de esta división llegue a la pos temporada con más perdidos que ganados. Digo yo, ¿no?... ** Los Marineros, con Ichiro, no como pelotero, sino de asistente, inaugurarán la temporda 2019 en Japón. Jugarán dos veces, 20 y 21 de marzo, en el Tokyo Dome, frente a los Atléticos, quienes serán home-club. Después enfrentarán los de Seattle a clubes de Japón un par de fechas en exhibición. Los Marineros también iniciaron en Tokio la campaña del 2012…“Para esos predicadores televisados y de Iglesias sospechosas, la Biblia es la chequera”… Armandina Cisneros de Uslar.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.