Voces del PAN en Ahome

Informe legislativo. Con un video el diputado federal Iván Ayala Bobadilla inició con anticipación la promoción de su segundo informe legislativo, y la tarde de ayer rindió cuentas a los ciudadanos en el majestuoso Teatro Ingenio de la ciudad de Los Mochis. Lo interesante es que en primera fila, aunque Morena reniegue de él, estuvo el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno; eso sí, lejos del delegado del gobierno federal, Jaime Montes Salas; de la también diputada federal Tatiana Clouthier y de la senadora Imelda Castro, entre otros, de los más importantes representantes de Morena.



Pasarela. Con todas las medidas sanitarias y un importante protocolo, los asistentes admiraron el edificio desde afuera, donde separadas con sana distancia se instalaron las sillas para los asistentes al informe de labores del legislador. Además de grandes personajes morenistas, la explanada del Teatro Ingenio se convirtió también, por un momento, en un verdadero desfile político, donde principalmente los pretensos a candidatura por este partido saludaron a Ayala Bobadilla previo a su informe legislativo y con especial trato a los representantes federales, a la prensa y a algunos ciudadanos presentes. Claro, su objetivo es convertirse en monedita de oro, al menos hasta que se definan los nombres que aparecerán en las boletas electorales del 2021.



En pláticas. Los que no se quedaron atrás y viendo informe tras informe de labores de los legisladores morenistas, el PRI y PAN metieron turbo a sus negociaciones, pues dieron un paso agigantado rumbo a una posible alianza para a las próximas elecciones en Sinaloa. Para empezar, se dice que de darse la alianza, el tricolor pudiera quedarse con la candidatura a la gubernatura y las alcaldías de Culiacán y Guasave, mientras que al PAN le tocaría encabezar la fórmula por las alcaldías de Ahome y Mazatlán. El jaloneo en este reparto, dicen, se da ante la postura del PRI por quedarse con lo que consideran las mejores posiciones, pero, por lo pronto, no hay nada firmado, todo sigue en la mesa de negociación.



En Ahome. En lo local ya suena en voz alta el nombre de Ariel Aguilar Algándar, actual presidente del PAN en Ahome, como posible candidato a la alcaldía. Para la diputación federal se perfila fuerte Marcos Osuna, del PRI, y el exalcalde panista Zenén Xóchihua para una diputación local, mientras que para la otra candidatura local se escuchan los nombres de los empresarios mochitenses Jorge López Valencia y Carmelita Balcázar. Habrá que esperar si el rojo y el azul se combinan para derrocar al color guinda del poder.



Panista se va. Lo que sí dejaron claro los panistas locales es que Miguel Ángel Camacho Sánchez se va del partido, o por lo menos no le toca nada este 2021, pues cuando tuvo la oportunidad no le respondió bien al partido y ahora, en lugar de dar la cara, prefiere apoyar abiertamente a Sergio Torres, posible candidato de MC y no por su partido. Y eso no es todo, al parecer de alguien trae la encomienda de ponerle piedritas en el camino al mismo blanquiazul, el partido que lo vio crecer y al que ahora le está dando la espalda. Muy posiblemente tenga la esperanza de que con ese candidato, exfuncionario estatal y posible representante de Movimiento Ciudadano, le toque al menos una regiduría plurinominal.



Plantón en palacio. El plantón de una mujer expolicía y sus dos pequeñas hijas en el palacio municipal de El Fuerte cumpliría la noche de ayer 12 horas sin que la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal o algún representante de la autoridad municipal intentara dialogar con ellas. El reclamo de la exagente preventiva se debe a que fue despedida después de casi dos décadas en la corporación, sin ninguna explicación y justo cuando la economía se puso color de hormiga con la pandemia provocada por el coronavirus.