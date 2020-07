Voces para la alcaldía de El Fuerte

Desde hace días, el empresario transportista Vicente Pico suena para la alcaldía de El Fuerte. Quiere aparecer en las boletas.

Cuentas mochas. Ya salió el peine del motivo del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y su tesorera Ana Ayala Leyva de no remitir primero las cuentas públicas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela para su revisión. Todo apunta a que no quieren que esta revise el gasto por los desfalcos que pudiera encontrar. De hecho, dicen que en la pasada sesión de Cabildo el coordinador de los regidores priistas, Raúl Cota Murillo, reveló que en el presupuesto 2019 en el rubro de pensiones desaparecieron por arte de magia 52 millones de pesos. Otro de los puntos cuestionados es en el gasto de servicios personales, en contratación de personal, que aumentó a 53 millones de pesos. O sea, para darle trabajo a los “amigos” de Chapman y con unos sueldazos. Aunque Chapman y Ayala pueden decir que lograron aprobar el presupuesto, quedaron exhibidos de que lo hicieron con desaseo después de haberlo enviado al Congreso del Estado sin pasarlo por Cabildo. Incluso, el regidor Cota Murillo, el panista Fernando Arce, Ramón López Félix y Gerardo Amado le hicieron una observación al presupuesto aprobado para que la Auditoría Superior del Estado lo revise con detenimiento de los posibles malos manejos.



Desparpajo. Muchos ahomenses ya sacaron en claro que eso de la aprobación en Cabildo del presupuesto 2019 es para enderezar entuertos en la ASE. Algunos consideran que Chapman y Ayala tuvieron que sacar el acuerdo de aprobación de las reasignaciones porque no lo remitieron junto con la cuenta pública, la que fue rechazada por la mayoría de regidores en una sesión por no seguirse los procedimientos de ley. Antier lograron sacar adelante las reasignaciones al presupuesto como se estima que se lo pidieron en la ASE para no hacerle observaciones, pero los regidores opositores le echaron a perder la fiesta tanto al alcalde, tesorera y auditores de la ASE que los protegen o se venden como hace días acusó el exgerente general de la Japama, Luis Felipe Villegas.



Molestia. Hay priistas que no quedaron contentos con el gobernador Quirino Ordaz tras que este casi canonizó al alcalde Chapman en su gira a la ciudad. Tras conocer el trato que le dio y cuestionar a administraciones pasadas, como siempre lo hace Chapman para lavarse las manos de los problemas, algunos priistas ubicaron la actitud del gobernador a que Chapman lo encandiló con sus “marrullerías” o de plano empezó a coquetear con los morenistas rumbo al 2021. Sin embargo, lo vieron innecesario porque los morenistas de Ahome no pueden ver ni en pintura a Chapman por traidor a los principios de la 4T de no robar y no mentir, como lo acusó el diputado morenista Juan Ramón Torres. Si los morenistas no lo quieren, los demás menos.



Amañado. En cuanto dijo de la posibilidad de una nueva licitación para la recolección de basura, el alcalde Chapman recibió golpeteo hasta por debajo de la lengua. Y es que muchos apuestan doble contra sencillo que esta va a estar amañada para que la gane OPEcología, que ya apareció en el municipio con camiones rotulados y en vías de construir un relleno sanitario. Es lógico que se diga que el proceso ya está viciado porque existe la experiencia del caso de las ambulancias, que aún no se daba el fallo, pero ya las unidades estaban rotuladas y equipadas en la explanada de Palacio Municipal.



Otra opción. Desde hace días, el empresario transportista Vicente Pico empezó a sonar para la alcaldía de El Fuerte. Y no es al aire porque se habla que Pico está interesado en aparecer en las boletas electorales del próximo año. Iría por Morena, en donde parece que ya tiene el aval de los líderes locales, con los que tiene relación política y personal de hace muchos años.