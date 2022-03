Volodymyr Zelensky

audima

El 16 de marzo de 2014, la población prorrusa radicada en la península de Crimea declaró su independencia de Ucrania. Dos días después firmó su incorporación a Rusia. Para Vladimir Putin, la comunidad internacional y algunos de nosotros la fórmula “población prorrusa más independencia más anexión inmediata” sería aplicada de nueva cuenta en la región ucraniana del Donbás, dando el mismo resultado que en 2014: adherir territorio ucraniano a las arcas geográficas de Rusia. No obstante, en los últimos años se gestaron en Ucrania variables económicas, sociales y políticas que han complicado las cosas para Putin y su ejército, entre ellas el destacado liderazgo del presidente ucraniano Volodymyr Oleksandrovych Zelensky.

Zelensky nació en 1978 en Ucrania, cuando el país todavía formaba parte de la Unión Soviética. Es descendiente de una familia judía que fue perseguida durante la Segunda Guerra Mundial. Creció hablando ruso y aprendió ucraniano como segunda lengua. A pesar de haber cursado una licenciatura en Derecho, Zelensky optó por dedicarse a la actuación, específicamente a la comedia. Ello le permitió participar en películas y series de televisión, siendo su papel como presidente de Ucrania en el programa “El servidor del pueblo” lo que lo catapultó no sólo al estrellato, sino a su elección como presidente de ese país en 2019 por un holgado margen de votos. La amplia popularidad con la que inició su mandato fue disminuyendo hasta llegar al 23 % de aceptación en 2021, debido a su evidente inexperiencia en el servicio público, así como por los actos de corrupción que prometió erradicar y siguieron ocurriendo.

En cuanto a su relación con Rusia, Zelensky siempre se mostró abierto a dialogar con Putin para aclarar diferencias. Sin embargo, las intenciones del gobierno ucraniano de acercarse a la Unión Europea y solicitar su ingreso a la OTAN representaron una amenaza para su contraparte rusa, tensión entre ambas naciones que escaló hasta el punto de la intervención militar de la que somos testigos actualmente.

Ante la falta de apoyo militar y humanitario por parte la comunidad internacional, Zelensky, su esposa y los principales secretarios de gobierno no ha tenido más opción que enfrentar solos a Rusia, por lo que hicieron un llamado a la población ucraniana a participar en los distintos frentes de batalla. Y los ucranianos han acudido al llamado de su presidente, porque a diferencia de su antecesor, Petro Poroshenko, que prácticamente regaló Crimea hace ocho años, hoy han visto en Zelensky a un líder que está dispuesto a defender a su nación a toda costa, a pesar de ser consciente que Rusia supera por mucho la capacidad militar de Ucrania. La gallardía ucraniana motivada por Zelensky ha frustrado a Rusia, porque Putin pensaba que esto terminaría pronto, porque no contaba con un líder y pueblo ucraniano aguerridos que no le han permitido tomar más de una de las grandes ciudades del país, porque sabe que un ataque a gran escala le generaría más problemas que los que ya tiene a nivel nacional e internacional, política y económicamente hablando. A Putin no le salieron las cuentas.

Leer más: Información ambiental y fiscalización superior

Zelensky ha hecho entender a Occidente que dejar a Putin hacer lo que guste es una amenaza para la paz internacional, no solo para Ucrania. Por ello, poco a poco ha recibido -tardíamente- apoyo militar y humanitario de las naciones que al principio solo se limitaron a reprobar -ni siquiera a condenar- la invasión, o a enviar sus “sinceras oraciones y pensamientos”, mientras iluminaban de azul y amarillo sus monumentos más representativos y se bañaban con agua tibia calentada con gas ruso. Es entendible que no es la guerra de Estados Unidos, Alemania o Italia. Sin embargo, Europa y el mundo deben seguir apoyando al pueblo ucraniano y al presidente Zelensky, que con sus luces y sombras, es el único líder actualmente que ha hecho frente a los caprichos y locuras de Putin.