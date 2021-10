Voluntad de ver realizado tu objetivo

Hola, muy buenos días.

En el centro de un descampado, dos hombres pican piedra al pie de un edificio en construcción. Me acerco al primero, lo saludo y le pregunto: cuéntame, ¿qué están haciendo? El hombre me mira, se retira el sudor de su frente y contesta: ya lo ves, aquí estamos picando piedra, ocho horas cada día bajo un sol ardiente; no soporto el polvo y me duelen los brazos, pero esto es lo único que puedo hacer. Agradezco su sinceridad, me despido y me acerco al segundo. Repito la misma pregunta. El hombre me mira, sonríe y orgulloso y sin dejar de picar me contesta: aquí estamos, construyendo una catedral.

Muchas veces, lo que separa un trabajo rutinario, carente de ilusión, del trabajo de tu vida, es algo tan simple como tener un objetivo y la voluntad de verlo realizado. Buen día.