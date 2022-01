Volvemos al principio

audima

Aunque nada es igual a la primera ola, sí estamos en una situación similar a cuando el Covid-19 empezó a golpear a nuestra región. En esa primera mitad de 2020, cuando se empezaron a dar los primeros casos y se llegó a una situación de crisis, la enfermedad era casi un sinónimo de gravedad, hospitalización y hasta muerte.

Ahora, con tres olas previas superadas, sabemos más de la enfermedad y en un buen porcentaje, las personas consideradas de más alto riesgo, están en una abrumadora mayoría ya vacunadas contra los efectos de este virus. Eso sí, estamos ante ómicron, aunque se acaba de descubrir una nueva cepa, llamada deltracon, pues es una combinación de la variante delta con ómicron.

Esta fusión de dos cepas aún no se encuentra en nuestro país, pero ¿para qué arriesgarse Debemos, como en la primera mitad de 2020, cuando conocimos al Covid-19, regresar a lo básico: lavado de manos, uso de gel antibacterial, cubrebocas de calidad bien ajustado, no salir si tiene síntomas de gripe, guardar la distancia esté sano o enfermo y no ir a sitios concurridos innecesariamente.

Sí, suena muy básico, elemental a estas alturas, pero muchos aparecen no haberlo entendido aún. Basta con ver la gran cantidad de personas en los tianguis, mercados y plazas, y aunque el cubrebocas lo traen la mayoría, no garantiza una inmunidad del 100 por ciento contra los contagios. Por eso, mejor haga lo básico que aprendió en 2020 y sobre todo, guarde distancias.