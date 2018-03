Volverá marca Skandia tras comprar china CMIG a Old Mutual, avales a fin de año y va por clase media

* Fija CNBV para el 23 de julio inicio de BIVA y “best execution” en octubre; Proeza compra 22% de AINDA e inyecta fondos; regresa corporativo de BAL a Polanco.



DADA LA CRECIENTE fuerza que muestra China, parece que es irreversible que la presencia de empresas de ese país se haga cada vez más notoria en nuestra economía.



La semana pasada sin grandes aspavientos se anunció la llegada al sector financiero de la firma originaria de Shanghai, CMIG International que compró el negocio que tenía la africana Old Mutual aquí y en AL.



Obviamente habrá que esperar las autorizaciones quizá para finales del año, en el caso de México por la CNBV de Bernardo González Rosas y la CNSF que lleva Norma Alicia Rosas.



Old Mutual que dirige aquí Julio Méndez opera una aseguradora y una operadora de fondos con una cartera por 2 mil millones de dólares (mdd).



El negocio en AL implica a su vez un activo por 13 mil 500 mdd de los cuales Colombia aporta el 70%.



Old Mutual es encabezada en AL y Asia por el mexicano David Buenfil Friedman, de 48 años y con casi 16 años en esa compañía que tiene una larga trayectoria en México.



Su origen en 1959 fue una reaseguradora, aunque fue en 1995 cuando comenzó de nuevo vía la firma sueca Skandia que fue la que impulsó con los negocios vigentes.



Esta vendió a Old Mutual en 2006, la cual en 2014 optó por utilizar su marca.



Le puedo adelantar que una vez cerrada la operación con CMIG International, regresará la marca Skandia que sin duda alguna tiene un mayor arraigo en el mercado.



CMIG International que lleva Kevin E. Lee y cuya casa matriz está en Singapur pertenecer a China Minsheng Investment Group que fundó hace apenas 4 años Wenbiao Dong.



Este financiero que estuvo por 20 años al frente del China Winshing Bank al que catapultó, creó a su retiró la nueva entidad en Shanghai con el soporte de 60 hombres de negocios que aportaron 8 mil mdd para crear riqueza en su país vía diversas compañías que están en aviación privada, bienes raíces, energía solar, Fintech, seguros y administración de activos. Recién están en reaseguros.



El negocio de Old Mutual en AL les vino como anillo al dedo para expandirse a una región en donde se visualiza un alto potencial.



Old Mutual a su vez decidió focalizar su esfuerzo en África. Se desinvirtió en bolsa de sus posiciones en EU y GB y contrató a Goldman Sachs que lleva aquí Manuel Camacho y a Rothschild a cargo de Daniel Nicolaievsky y Víctor Leclercq para buscar interesados.



Skandia en su nueva etapa tiene todo por hacer para expandir su negocio orientado a fondos de retiro para empresas y personas físicas en combinación con seguros de vida y de apoyo para educación para el que cuenta con 200 asesores propios y 3 mil de apoyo. Con ello ha logrado crecer a ritmos del 20% anual.



Entre sus objetivos futuros estaría el apoyarse más en tecnología Fintech para llegar más a la clase media en donde hay enormes necesidades en materia de pensiones.



México además podría servir como plataforma para expandirse más de lleno en AL, incluso con un mayor espectro de productos como por ejemplo gastos médicos mayores.



Así que en Old Mutual México ya se frotan las manos, dado que la apuesta de CMIG International es empujar fuerte con el soporte de la actual plantilla, a la que ya se le anunció que seguirá adelante.



* * *

LA CNBV QUE preside Bernardo González Rosas está por emitir una circular dirigida al rubro bursátil con los nuevos tiempos que regirán la puesta en marcha de la nueva bolsa de valores BIVA que comanda Santiago Urquiza. La reprogramación se dio a propósito de la solicitud que recibió la autoridad por parte de varias intermediarias que ya no podían cumplir con los tiempos originales previstos para fin de mes. Ahora la nueva fecha es el 23 de julio, pero será hasta el 23 de octubre cuando opere el sistema de “best execution” que permitirá al inversionista acceder siempre a la mejor postura de una emisora, ya sea en BIVA o en la BMV que comanda José-Oriol Bosch.



* * *

EL GRUPO REGIOMONTANO Proeza que lleva Enrique Zambrano suscribió ayer el acuerdo para adquirir el 22% del capital de AINDA Energía & Infraestructura que preside Oscar de Buen y que dirige Manuel Rodríguez Arregui. Apenas la semana pasada esta firma realizó el cruce de su CKD’s por 4 mil 400 millones de pesos en la serie A y 8 mil 500 millones de pesos en la B. La incursión de la firma regiomontana de altos vuelos dueña de Metalsa en autopartes y de Citrofrut en agroindustria y que tiene presencia en 12 países de 4 continentes, implicará una inyección de capital a través de Proeza Venture. Además de su participación en el consejo de AINDA, Proeza tendrá a su cargo recursos humanos y auditoría, convirtiéndose en un factor orientado a institucionalizar a esa firma rumbo a las mejores prácticas corporativas, muy en el contexto de los competidores globales que operan en esos ámbitos.



* * *

Y RESULTA QUE el Grupo BAL de Alberto Bailleres está a punto de regresar su corporativo al Palacio de Palacios en Polanco, luego de la obligada mudanza a un inmueble en Legaria, tras las obras de ampliación de esa tienda que es hoy la más grande de esa departamental que dirige Juan Carlos Escribano y que innovó en México en lo que hace a su concepto. No hace mucho le platicaba del nombramiento de Alejandro Bailleres Gual, quien es ya el presidente adjunto de ese poderoso grupo dueño de GNP, Profuturo, Peñoles y el propio PH.