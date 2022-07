Volveré o hasta la vista, baby

En el año 2029, las máquinas han tomado el control del planeta, pero la resistencia de los humanos encabezados por John Connor está a punto de ganar. Un terminator -mitad hombre, mitad máquina, con tejido humano, chasís metálico y microprocesador integrado- ha sido enviado al pasado para acabar con Sarah Connor -madre de John- y así cambiar el futuro.

La película de ciencia ficción y acción, Terminatorseleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados para que sea parte del Registro Nacional del Cine-, es interpretada por el actor, empresario, político y fisicoculturista, Arnold Schwarzenegger. Está se estrenó el 20 de octubre de 1984, fue la 14ª más taquillera en ese año, recaudó 78.4 mdd, dio inicio a una exitosa franquicia que consta de varias películas, series de televisión, videojuegos, cómics, novelas, etc. y nos dejó la frase celebre: “I will be back” -volveré-.

Vaya que Schwarzenegger volvió, en 1991 la pantalla grande fue partícipe de Terminator2:eljuicio final. Una saga producida por James Cameron que generó 520 mdd, rompió récord de película más taquillera y nuevamente nos regaló otra frase célebre: “Hasta la vista, baby”. Una frase tan conocida que en días pasados el político, periodista, líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson la utilizó en la Cámara de los Comunes -Parlamento Británico- para despedirse de su cargo, luego de una serie de incesantes escándalos y una rebelión mayoritaria de renuncias en su gabinete.

El futuro no está escrito. No hay más destino que el que hacemos para nosotros mismos, dice John Connor. Entonces, ¿quién podría suceder a Boris Johnson? El 5 de septiembre la base votante -casi 200 mil afiliados- del Partido Conservador participará en una contienda interna para decidir entre sus dos finalistas: Liz Truss -ministra de Relaciones Exteriores- o Rishi Sunak -exministro de Hacienda y destacado tory-, este segundo un poco más taquillero y ligado a Johnson.

Se va Boris Johnson y no sabemos si volverá. En cambio, Arnold Schwarzenegger sí volvió a Hollywood después de su exitoso paso por la política, fue dos veces gobernador de California (2003 y 2006), al final aplicó muy bien su frase preferida “I will be back”, pues si regresó a protagonizar varias películas entre las que se encuentran; Terminatorgénesis (2015) y Terminator:destino oculto (2019, aunque con menos éxito y sin obsequiar frases célebres.