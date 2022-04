¿Votar o no votar este próximo domingo en la consulta de revocación de mandato del presidente?

audima

Hace más de seis años presenté una iniciativa ciudadana de ley ante el Congreso de Sinaloa para revocarle su mandato a un mal gobernador; en ese momento yo no era diputado ni tenía ningún cargo público en funciones, lo hice en mi calidad de ciudadano, ya que en Sinaloa los ciudadanos también tenemos derecho a presentar iniciativas de ley al igual que los diputados. Presenté la iniciativa motivado por la idea de que seis años es mucho tiempo para tener en el cargo a un gobernante corrupto o mentiroso, dado que seis años es mucho tiempo en el cual un mal gobierno puede lastimar enormemente a nuestro estado; y sigo convencido de que nuestros alcaldes, diputados, gobernadores o presidentes son nuestros empleados, y como patrones tenemos el derecho a despedir a un mal empleado.

En un video que subí a mis redes de Facebook en mi cuenta de Roberto el Güero Cruz, señalé: si a un empleado lo contratas por seis años y el primer año lo agarras robando, pues no le vas a decir “oye los próximos 5 años ya no seas tan rata”, simplemente, con justo derecho, lo vas a correr. Bajo ese principio nos hubiéramos librado de malos gobernantes sin tener que soportarlos todo el resto del sexenio, tanto en Sinaloa como en México.

El 03 de noviembre de 2015 (fecha inolvidable para mí porque es el cumpleaños de mi mamá Yaya), presenté la iniciativa ciudadana para la revocación de mandato ante el Congreso, recuerdo que ninguno de los diputados del PAN tuvo el valor de acompañarnos, ya que el entonces gobernador López Valdez los tenía comprados y amenazados para no acudir; a diferencia de la diputada de izquierda y hoy senadora Imelda Castro Castro, quien además invitó a los diputados Ramón Lucas y Mario Imaz. La congruencia y el valor son dos cualidades que siempre han distinguido a mi amiga Imelda. Finalmente, nuestra iniciativa ciudadana fue “congelada” (ignorada y obstaculizada) por la bancada del PRI y del PAN, quienes estaban al servicio del entonces gobernador.

Más de un sexenio después, este próximo domingo 10 de abril tendremos una votación en todo el país, sobre la consulta de revocación de mandato para el presidente de la República. Y escucho que la “oposición” del PRIAN hacen un llamado a NO votar. En un régimen democrático que se basa justamente en su sistema de votaciones, es una incongruencia que algunos califican de cobarde y mezquina un llamado a no acudir a las urnas. ¿Qué tan cínico tiene que ser un político como para hacer un llamado a NO votar? Más allá de si estás de acuerdo o no en la forma en que está gobernando el presidente López Obrador, puedes votar a favor o en contra, incluso como oposición se vale que destaques los errores o los motivos por los cuales ellos pueden hacer un llamado a votar en contra, como se hace cada vez que hay elecciones, pero hacer un llamado a NO votar, es no tener conciencia, ni respeto de lo mucho que nos ha costado nuestra democracia, no solo dinero sino muchas vidas humanas. Un costo enorme para que bajo la cobardía de “líderes” políticos pequeños ahora hagan un llamado a no acudir a las urnas, dando por sentado que no pueden ganar en las urnas.

Incluso si tú eres de los que están a favor del presidente Obrador, se podría entender que no acudas a las urnas dado que tú no deseas revocarle su mandato; pero si tú eres de los que están en contra del presidente y su gobierno, entonces deberías tener la obligación cívica de acudir a votar este próximo domingo. Puedes estar en contra o a favor, esa es la libertad de pensamiento y acción de cualquier ciudadano; pero si tú eres político, debería darte vergüenza hacer un llamado a NO votar, solo porque en tu cálculo crees que no tienen oportunidad de ganar en las urnas. No olvidemos lo que les enseñamos a nuestros hijos cuando juegan algún deporte, “para aprender a ganar, hay que saber perder” con dignidad.