Votar, sí o sí: seguridad, libertad y democracia

Ya están en los consejos distritales y municipales las 7 millones 495 mil 369 boletas electorales en las que votaremos el próximo 6 de junio para renovar al titular de la gubernatura de Sinaloa, los 18 ayuntamientos y las cuarenta diputaciones del congreso local.

Si no hemos aprendido de la pandemia, ese día sobrarán cerca de cinco millones de boletas en las 4 mil 986 casillas que se instalarán en el estado para recibir la votación. Y es que los números señalan que, en las jornadas electorales en las que no se renueva la presidencia de México, en promedio -y sin covid-, solo 4 de cada 10 sinaloenses con derecho a votar cumplen con su deber ciudadano.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) recoge a propósito de las elecciones en el mundo en tiempos de pandemia, que del 21 de febrero de 2020 a la fecha se han celebrado elecciones nacionales o subnacionales en 117 países, y que en el 58% de los casos ha bajado la cantidad de personas que acuden a votar; la buena noticia es que este no es el caso de México, donde la participación de la ciudadanía en las elecciones locales celebradas el 2020 en Coahuila e Hidalgo se mantuvo en las cifras alcanzadas en la elección de 2018, ello gracias a las medidas precautorias tomadas por las autoridades electorales para que el ejercicio de votar sea seguro.

Así, en los lugares que el INE aprobó para que se instalen las casillas este 6 de junio se procuró que sean espacios amplios y bien ventilados, se mantendrá la sana distancia, se realizará la aplicación de gel desinfectante y toma de temperatura a las personas que acudan a votar; para reducir las superficies de contacto no habrá cortinilla en la mampara donde se marcan las boletas y podremos utilizar nuestro propio marcador si así lo deseamos; además, a lo largo de toda la jornada electoral los funcionarios de casilla desinfectaron los objetos y espacios de uso común. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el INE mantienen una intensa campaña de difusión sobre el uso del cubrebocas, se pide portarlo durante todo el tiempo de permanencia en la casilla, evitar en lo posible ir acompañados y solo permanecer el tiempo indispensable para emitir nuestro voto. Se busca como lo ha reiterado en no pocas ocasiones el Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia por Covid-19.

La mala noticia es la que se destaca desde el inicio: aunque la pandemia no afectase el número de electores que acuden a las urnas, en elecciones intermedias solo votan cuatro de cada diez sinaloenses; si se toma en cuenta que el costo promedio de producir una boleta electoral es de dos pesos con cincuenta centavos, con nuestro ausentismo en las urnas estaremos echando a la basura doce millones y medio de pesos, y aunque la cifra no es desdeñable, la afectación más importante no es esa, la baja participación es un indicador de la salud de nuestra democracia lo cual puede traer serias implicaciones en torno a la legitimidad de quienes nos gobiernan y afectar en consecuencia la convivencia social.

Señalaba Ortega y Gasset que la vida nacional no mejora si no crece el peso moral del pueblo y que “solo hay riqueza en los países donde tres cuartas partes de los ciudadanos cumplen con su obligación”. El domingo de la elección, los ciudadanos nos enfrentaremos a la disyuntiva de ser parte del problema o parte de la solución, espero que la segunda opción gane por aplastante mayoría demostrando así el compromiso de los sinaloenses.

