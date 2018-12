Voté por cinco, esta vez, para el Hall de la Fama

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Las ventajas del nudismo saltan a la vista”… Woody Allen.-

La pregunta de la semana…: El año de más elevados al Hall de la Fama ha sido 2006, cuando fueron 18, de los cuales 17 por los Comités de Veterano y de las Ligas Negras, más Bruce Sutter.

El número menor en una elección ha sido cero, ninguno, desierto. ¿Cuántas veces?

La respuesta…: En 1936 comenzaron a elegirse a los moradores del Hall de la Fama y la primera elevación fue en 1939, cuando ya estaba terminada la casa de Cooperstown. En seis oportunidades no hubo elegido alguno, 1940, 1941, 1943, 1950, 1958 y 1960.

Deber y responsabilidad.- Seria tarea tenemos todos los años por esta época los electores para el Hall de la Fama de Cooperstown. En nuestras manos está, por un lado, la inmortalidad, la gloria de los bigleaguers, por el otro la pureza, majestad y prestigio del Hall de la Fama. ¡Amanecerá y Veremos!

Mi voto para el Hall de Fama 2019.- Acabo de enviar el sobre…: Mariano Rivera, Mike Mussina, Fred McGriff, Andy Pettitte, Todd Helton.

No Steinbrenner, no Piniella.- El domingo pasado se dieron a conocer los elegidos para el Hall de la Fama por los 16 miembros del Today’s Game Era Committee. Merecida la elección de Lee Smith, por quien voté durante sus 15 años de candidato (el máximo antes eran 15, ahora 10). También Harold Baines merece el nicho. Eran 10 los candidatos, incluso tres mánager, Davey Johnson, Charlie Manuel y Lou Piniella, un ejecutivo, George Steinbrenner,y Albert Belle, Joe Carter, Will Clark y Orel Hershiser. Smith y Baines serán elevados durante el fin de semana del viernes 19 al lunes 22, junto con los elegidos por la MLB Writers Association of America (MLB WAA), cuyos nombres se revelarán el martes 22 de enero, a las seis de la tarde.

“Las canas ya no se respetan, se tiñen”… Woody Allen.-

Otros dos elevados 2019. Cada año, elegido por nosotros, la MLB WAA, eleva al Hall de la Fama a un periodista; y elegido por un jurado de 15 personas, un narrador. La distinción periodística se denomina J. G. Taylor Spink, y esta vez correspondió a Jayson Stark, quien durante más de 40 años se ha dedicado a escribir sobre beisbol. Su columna es de las más leídas y celebradas en el mundo deportivo… El narrador a ser elevado este año, es Al Helfer, post mortem, ya que murió el 16 de mayo de 1975. Fue narrador de ocho equipos, el trofeo es llamado Ford Frick.

“Los mosquitos mueren entre aplausos”… Woody Allen.-

“Morir es como dormir, pero sin tener que levantarse para orinar”… Woody Allen.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.