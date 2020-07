Votos cruciales para Eva Guerrero

Los votos de las diputadas de Ahome Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López van a ser cruciales en el caso de Eva Guerrero para Ismujeres

Claves. Las diputadas locales de Morena de Ahome Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López Castro serán claves en la próxima votación sobre el nombramiento de Eva Guerrero como directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Ellas no estuvieron en la sesión pasada y esos votos fueron la diferencia para que el dictamen en contra de Guerrero no pasara. El diputado local morenista ahomense Jesús Palestino fue de los que vota en favor de Guerrero, en tanto Juan Ramón Torres en contra. Así, Palestino se reafirma en la posición oficialista. Sin embargo, la propuesta por el gobernador Quirino Ordaz no la tiene todas consigo venga en contra o a favor el nuevo dictamen de la Comisión de Equidad de Género y Familia. Eso porque si el dictamen viene a favor de Guerrero, en el pleno, con los votos de las diputadas ahomenses, se le puede dar para atrás. O sea, está de película la lucha de poder en el Congreso del Estado.



Destierro. Los dinosaurios del Partido Acción Nacional en Ahome se quedaron de una por la posición del presidente del partido en Sinaloa, Juan Carlos Estrada. Este definió que en las próximas elecciones llegarán con caras nuevas como candidatos. Eso tanto para la gubernatura como para las alcaldías y diputaciones. Así, desde ahora, Miguel Ángel Camacho, Zenén Xóchihua, Francisco Salvador López Brito y otros más deben de irse resignando de que no van a agarrar nada. Sin embargo, los panistas y la sociedad van a esperar que eso se concretice porque en política se dice una cosa y al final se hace otra.



Más oropel. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, quiere apantallar a los ahomenses. A eso redujeron muchos su propuesta de cambiar de nombre a la dependencia que tiene relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora quiere que se llame Unidad de Asuntos Internacionales y Enlace Municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, un nombre más rimbombante y decir que en su administración se cambiaron las cosas. Lo cierto es que ya no apantalla a los ahomenses que se dieron cuenta que es más ruido que nueces.



A la hora que quieran. Una vez que revisaron el tema, el gerente general de la Junta de Agua Potable de El Fuerte, Javier Soliz, se echó para adelante. A la hora que quieran, le mandó decir al alcalde Chapman y a su superasesor jurídico Moisés Cadena para verse las caras en los tribunales sobre la deuda la Japama le reclama por dos comunidades fortenses a la que abastece del vital líquido. Chapman y Cadena han amenazado con irse por la vía legal, a lo que Soliz les dio luz verde porque no les van a pagar como ellos quieren. Se sabe que Soliz, con el aval de la alcaldesa Nubia Ramos, trae un as debajo de la manga en el caso que se le está revirtiendo mediáticamente a Chapman. Lo que pasa es que es muy bueno para cobrar, pero no para pagar a El Fuerte porque la planta y el conducto de abastecimiento de agua a las comunidades del Valle del Carrizo están en terreno de El Fuerte. De eso no dice nada Chapman y su superasesor Cadena.



Artificial. Los argumentos para cambiar de empresa recolectora de basura se le están cayendo al alcalde Chapman. Y es que planteó que las razones para buscar el cambio eran que PASA tenía muchas fallas, lo que de principio muchos tuvieron duda de que eso sea verdad. Más bien lo atribuyeron a la ruta trazada para crear las condiciones para desprenderse de PASA y favorecer a OPEcología que da la casualidad que reclama ese derecho después de ocho años de no cumplir. Ahora el director de Servicio Municipales, Ivan Gálvez, sale con que aumentaron en tiempo de la pandemia los reportes de fallas de 8 a 10 a la semana. ¿Esto es mucho para el tamaño del servicio?