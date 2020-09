‘Wear a mask!’

Lo que me parece interesante más que nada es la nueva cultura que estamos viviendo

Como hemos podido ver siguen cancelados Broadway y el ArtBasel en Miami, otros eventos de la farándula sí se han llevado a cabo, como el festival de Cannes y los VMA’s.

Hubo quienes nomás no la usaron, otros que la pudieron coordinar con sus glamurosos vestidos… y luego está Lady Gaga, esta mujer no nomás ha estado constantemente recordándonos de ponernos tapabocas al salir, sino ella misma ha sido el ejemplo. Así sea una ida al súper o arriba del escenario, se ha visto con su respectivo tapabocas perfectamente coordinado y hasta con ese estilo inigualable que ella tiene. Es cierto que puede ser algo incómodo usar un tapabocas, mas Gaga ha comprobado que con él no solo se puede prevenir el covid sino hasta cantar.

Mientras por otro lado, estamos nosotros yendo a los tacos, olvidados de la existencia del tapabocas, o quitándonoslo a la primera oportunidad porque se nos hace incómodo.

Al principio de la pandemia podría parecer que se nos decía más que ahora, que de cierta manera ahorita estemos un poco más relajados, pero la verdad es que la situación no ha cambiado tanto en realidad, y aunque ya parezca disco rayado, todavía debemos de tener ciertas medidas de precaución y usar el tapabocas.

Tenemos que ser más conscientes, que aunque parezca que esto ya está dominado, la vacuna sigue en una gran incógnita, y la única medida para cuidarnos es el tapabocas.

En fin, por lo visto el veinte veinte no ha sido para nada lo que esperábamos pero eso sí, en un mundo lleno de eventos que inevitablemente seguirán ocurriendo, hay que ser como Gaga. Donde resaltas por hacer las cosas bien tanto para ti como para los demás.

Ana en Rose.