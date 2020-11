Who run the world?

La verdad es que ya sé que he tocado mucho el tema de las mujeres, y la verdad es porque estoy muy orgullosa de serlo, así como de las mujeres que me rodean.

Como ya algunos de ustedes sabrán, todas las semanas además de escribir aquí, hago entrevistas en vivo por medio de mi Instagram (@anaenrose). Esto empezó como una idea de cuarentena, una manera de platicar y dar a conocer a gente padrísima.

Sin querer queriendo he hecho más de veinte entrevistas, y de estas, todas han sido mujeres. Chefs, agentes de arte, performers, diseñadoras, coaches y hasta reinas. Todas con gran talento y todo un ejemplo en lo que hacen.

A decir verdad, me hace falta una vida entera para terminar de contar las historias de cada mujer importante, porque al final de cuentas, todas lo somos.



Bien dijo William Golding.



“Cualquier cosa que le des a una mujer ella lo hará mejor.

Si le das un esperma, ella te dará un hijo.

Si le das una casa, ella te dará un hogar.

Si le das alimentos, ella te dará comida.

Si le das una sonrisa, te dará su corazón.

Engrandece y multiplica todo lo que le des.

Así que si le das basura, prepárate a recibir toneladas de porquería”.



Puede que algunas cosas estén algo pasadas de su tiempo, pero no está nada incorrecto. Si multiplicamos, y todo lo bueno es con todo el cariño del mundo, y todo lo malo... Bueno esperemos no llegar a esas.

En fin, no me queda más que decir que hay que apoyarnos entre nosotras.

Porque como bien dijo Marilyn Monroe “No me importa vivir en un mundo de hombres siempre que pueda ser una mujer en él”.

Ana en Rose