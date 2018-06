Wilson Contreras, en la jugada de la semana

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Cuando uno, por fin, aprende cómo, ya está muy viejo para”… Yogi Berra.-** En la jugada de la semana, antenoche en Wrigley Field, figuró el nativo de Puerto Cabello, Wilson Contreras, receptor de los Cachorros. El rightfielder Jason Heyward capturó un fly lejano, y desde tercera salió en pisi-corre Chris Taylor (Dodgers). El tiro de Heyward llegó de aire, pero a más de un metro hacia tercera. Contreras se enfrentó a Taylor y logró el out. Espectacular… ** Solo para que lo observe, los Nationals asignaron un psicólogo al dominicano Juan Soto, temerosos de que su corta edad, 19 años, sea frágil ante las enormes facultades que tiene para el beisbol… ** El mánager de los Mets Mickey Callaway, en su primer año con tales funciones, está agotado mentalmente ante la situación del equipo…** Scouts amigos me dicen que los Yankees tienen el mejor material en ligas menores, pero todos coinciden en que los Marlins son segundos. Los scouts creen que en no menos de tres años el equipo floridiano estará en la contienda… ** En sus primeros nueve juegos en junio, Paul Goldschmidt (Diamondbacks) disparó cinco jonrones, impulsó 12 carreras y bateó par 500… ¡Vas bien, muchacho, vas bien!…-o-o-o-o-o-“Tercera edad es cuando la memoria es corta, la experiencia larga, la vista borrosa y los nietos creen que uno es millonario”… Joseph Mckadew.-** El Tampa Times acaba de cometer un error increíble. Tampa es la sede de los Rays, y el mejor lanzador de ellos es el zurdo Blake Snell. Pues publicaron su nombre como Matt Snell, y nada menos cuando reseñaban que frente a Justin Verlander les ganó a los Astros 2-1, y les detuvo la racha de juegos ganados en 12. Snell, de 25 años, tiene record este año de 9-4, 2.48 con 103 strikeout. Lo único que dijo Blake fue…: “Seguramente piensan que tengo un hermano llamado Matt”… ** Hace unos días murió en Caracas Carlos Jaén, compañero en los comienzos de “Últimas Noticias”. Reportero insigne, amigo del alma. Vivió 88 años… ** Y hace horas murió en Maracaibo, por dolencias del corazón, J.J. Villasmil, cañadero, de 77 años, ingeniero agrónomo que prefirió dedicarse a la numerología en el beisbol, su pasión… ** Hace dos semanas murió Red Schoendienst, a los 95 años de edad y después de pasar 79 de esos años dentro del beisbol, como bigleaguer, mánager y coach. Su esposa durante 52 años, Mary, me dijo una vez en San Luis…: “Dicen que el beisbol es un juego de niños. Cierto, porque Red nunca ha dejado de ser un niño”…-o-o-o-o-o-“Algunos viejos creen que la naturaleza actúa contra ellos a favor de médicos y odontólogos”… Pacomio.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.