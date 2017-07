XIII Domingo del tiempo ordinario

Muy estimados lectores:



Preparándoles para la misión, Jesús advierte a sus discípulos sobre las renuncias que conlleva la tarea apostólica y promete recompensa a quien los acoja por ser sus enviados. La ruptura con el hogar propio es inevitable: el discípulo de Jesús se hace digno de él no por lo que sobre él sepa, no si con él quiere aprender, sino si ha podido amarle con preferencia; el lugar que padre o hijo, madre o hijas, ocupan en su corazón ha de ser ocupado por su maestro.

Pero ese desarraigo, social e íntimo, no es absoluto; el discípulo puede contar con la acogida de quien espera de él no afectos humano sino el evangelio de Dios: el hogar del misionero está donde encuentre acogida como apóstol, no donde entre como hermano o padre; más aún, el apóstol de Cristo es causa de bendición para quien, acogiéndolo en casa, acoge el evangelio.

Pero para ser bendición para los demás, habrá tenido que optar por perder su vida y tomar la cruz: no se puede llevar a nadie el evangelio de Dios, sin pagar personalmente tan alto precio. ¿No habría que pensar más en ello, antes de declararse dispuestos a seguir a Jesús y servirle como enviados?



Duras, incluso imposibles, nos han tenido que parecer las exigencias de Jesús, es demasiado cuanto Jesús pide a los suyos. Aunque, por desgracia, a nosotros ya no nos impresionan tanto: las hemos oído tantas veces que las damos por sabidas; y conocerlas casi de memoria nos dispensa de tener que practicarlas.

¡Y luego nos lamentamos de que, al parecer, Jesús cuente poco con nosotros, nos tenga un tanto abandonados!; damos por descontado que no es para nosotros cuanto quiso él exigir de sus más íntimos; y seguimos quejándonos de que no intime más con nosotros; no nos logramos sentir enviados suyos al mundo, con su misión y en su lugar, porque nos creemos que no van dirigidas a nosotros las exigencias que impuso a quienes un día envió al mundo; evitando el seguirle más de cerca, no logramos jamás sentirle cercano.

Quienes, hoy como ayer, deseen que Jesús les considere como apóstoles suyos, los amigos que comparten con él vida y misión, tienen que aceptar ser como Jesús los quiere.



Y lo primero que exige Jesús de sus discípulos es un amor auténtico, preferencial: quienes le siguen y lo van a representar, quienes viven con él y serán enviados en su lugar, deben quererlo a él más, mucho más, que a cuantos ellos los quieren.

Es fácil decirlo, -pero, ¿será posible practicarlo?-, el discípulo debe amar a Cristo más que a sus padres, y -por si esto resultara fácil- más que a sus propios hijos.

No es que Jesús niegue a los suyos el deber de honrar al padre/madre, que es un precepto divino; ni se opone Jesús a que sus discípulos ejerzan la patria potestad y amen a sus hijos, un derecho y un deber natural; no exige que no se ame a la propia familia, pero impone que no se la ame tanto como a él.



No se puede decir que Jesús sea amigo fácil o poco exigente; pero tal es el precio a pagar, si queremos contar algo en su vida y que cuente con nosotros para continuar su obra en el mundo.