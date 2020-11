Y Billy Chapman insiste en aspiraciones políticas

El ridículo. La vendetta del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en contra de la clínica Mi Salud, para acallar las críticas que se ventilan en EL DEBATE por la forma de gobernar, quedó al descubierto. Lo del permiso de uso de suelo es solo el pretexto para clausurar la empresa de salud, lo que es condenado por amplios sectores de la sociedad sinaloense por el recrudecimiento de sus actos autoritarios. Sus fobias y embates no son nuevos. En represalia hacia el grupo empresarial, ya había acusado de manera pública que la empresa de salud no tenía medidores, con lo que adeudaba miles de pesos en el servicio de agua potable. Esa acusación se le desmoronó porque se demostró que era falsa. Hizo el ridículo. Como no pudo actuar, le buscó por otro lado, a lo que se prestaron sus funcionarios, que se hunden en el desprestigio por conservar el “chequecito”. El director de Desarrollo Urbano, José Carlos Grandío, es uno de ellos. Quedó exhibido en la propia conferencia de prensa en la que pretendieron exhibir al personal de Mi Salud. Los citó para el trámite del uso de suelo, pero no los recibió. Les mandó decir que los atendería en la rueda de prensa. Se voló la barda. Ante los medios, con descaro, dijo que el personal de Mi Salud no se había presentado. ¡Cuánta falsedad!



Despropósito. Risa produce en muchos el hecho de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, insista en sus aspiraciones políticas por los partidos que lo postularon en el pasado proceso electoral. Comedidamente, y a conveniencia, ahora sí se acuerda de Morena y el Partido del Trabajo, cuando después del triunfo se deslindó de ellos. Dicen algunos morenistas que solo en su mente puede pasar por su cabeza la posibilidad de que lo postulen para algún cargo de elección popular, que legalmente está impedido por la sentencia en su contra por violencia política en razón de género, aunque recurra a argucias constitucionales. Eso por un lado, y por el otro, es que tiene a la mayoría de los líderes de Morena y el PT en su contra, a quienes pretende esquivar con el dedazo de Mario Delgado, líder nacional de Morena. Por lo pronto, mientras son peras o son manzanas, los ahomenses no dejan de reírse con los disparates de Chapman.



A tono. El gerente general de la Japama Guillermo Blake baila al son que le toque el alcalde Chapman. Después de que este aseguró que no podían subsanar todas las observaciones de malos manejos que resultaron de la auditoría, Blake lo secundó. Antes el gerente general de la paramunicipal había dicho que responderían a todas las observaciones, con lo que el resultado de la auditoría se echaría abajo. Asi se la llevan.



Lo que venga. Para no mortificarse, el senador morenista Rubén Rocha Moya está a lo que venga. Si le toca, bueno, y si no, también. Se trata de la candidatura de Morena a la gubernatura, a lo que ayer reiteró que le interesa. Eso por la vertiente de la equidad de género, con lo que se abre la posibilidad de que le toque a una mujer. Rocha Moya estuvo en la ciudad para presentar el libro La Coco. También se reunió con el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla. Esto último para enmendar la plana, ya que antier no estuvo en la reunión para hablar de las tarifas eléctricas, a la que solo acudió el senador priista Mario Zamora Gastélum.