Y Jesús tocó a la puerta, mas no pudo entrar

Es tiempo de Navidad, cuando Jesús nació en Belén. A olvidar por siempre los resabios, a lanzar al abismo el odio y el rencor, de romper con la arrogancia, y que en nuestro corazón reine la humildad.Cuenta la historia que la tarde del 24 de diciembre una mujer muy rica preparaba la cena para recibir en familia la llegada de la Navidad. De pronto, un ángel se apareció en su jardín y la llamó: “Esta noche recibirás una agradable sorpresa, Jesús vendrá a visitarte y cenará en tu casa”.La mujer se entusiasmó tanto que se esmeró en preparar las mejores viandas y a sacar los más exquisitos vinos y manjares de su alacena. De pronto sonó el timbre, fue a la puerta pensando que era Jesús, pero no, una mujer harapienta y con visible estado de embarazo pedía posada, y la corrió.Más tarde tocaron de nuevo, un chofer de camión lleno de mugre y grasa le solicitaba unas herramientas, pues su unidad estaba averiada. “Aquí no es taller. ¡Lárguese!”, le dijo. Poco después, un niño harapiento se atrevió a llamar, pues moría de hambre: “No me interrumpas, estoy muy ocupada. Espero una visita muy importante, y tú de impertinente”, y el niño se fue.La familia cenó sin la presencia de la anunciada visita. Al día siguiente, el ángel apareció de nuevo. “—Me mentiste —reclamó la mujer.—No, tú corriste a Jesús, quien se te acercó tres veces: en la mujer embarazada, en el chofer mugroso y en el niño hambriento, pero tu soberbia te ganó. Estuvo a la puerta de tu casa y nunca lo dejaste entrar.