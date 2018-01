¿Y LA COMUNICACIÓN ENTRE ALCALDE Y GÓBER?

¿FALTA COORDINACIÓN? Quienes no se ponen de acuerdo es el alcalde culichi, Jesús Valdés, y el góber Quirino, ya que uno dice que sí hay Policía Militar y el otro dice se fueron de vacaciones.



LIMPIADITA. La raza de Guamúchil pide al presi Carlo Mario Ortiz que se ponga las pilas y mande rehabilitar los espacios públicos que se están descuidando mucho.



LA COSA SE CUENTA SOLA. El presi de Ahome, Álvaro Ruelas, dio la noticia ayer de que los agentes de Tránsito de Ahome ya no recogerán ningún papel al momento de hacer una infracción a conductores de unidades. El alcalde dice que es importante recobrar la confianza de la raza... ¿Irán a pagar?



¡QUÉ DADIVOSO! El que empezó el año muy dadivoso fue el alcalde de Rosario, Manuel Pineda, quien le aumentó el sueldo a los polis. ¿Cuál será el verdadero interés del presi rosarense?



PRESUME LO QUE LE CONVIENE. A la alcaldesa de Guasave anduvo presumiendo que en los festejos de fin de año se tuvo un saldo blanco, pues no hubo ningún muerto, pero lo que no destacó Diana Armenta es que se tiraron balazos al por mayor la noche del domingo y madrugada del lunes y, como siempre, ningún detenido.