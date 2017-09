Y LAS CALLES SIN NOMBRE EN SALVADOR ALVARADO

Ciudadanos de Salvador Alvarado llaman al dire de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, para que se ponga las pilas con los señalamientos de las calles ya que mucha gente no sabe cuál es cual y es un problema de todo el tiempo.Otra vez Rosario se ve envuelto en un hecho de sangre, cuatro integrantes de una familia murieron de manera violenta en lo que se dijo, fue un pleito al calor de las copas. Sin duda, muestra que en la sierra no hay gobierno e impera la ley del más fuerte.osé Manuel García, secre de organización del SNTE 53, señaló que el paro de labores que hizo Cobaes a nivel estado es porque el gobierno de Sinaloa no les ha pagado el incremento salarial del 3.08 por ciento que les prometieron desde el 15 de mayo.Urge que alguien le preste lana al gober, Quirino Ordaz Coppel por que las manifestaciones de jubilados que no reciben su retiro continúan ahora con los trabajadores del Centro de Ciencias de Sinaloa.Madres de familia del kínder del 20 de Noviembre, Ahome, tomaron la escuela para exigir a las autoridades educativas les mande ya la nueva maestra que según ya está asignada pero es hora que nada, por lo que un grupo de morrito está sin clases.