Y LOS DE LA SEPYC, BIEN GRACIAS

. Al parecer es hora que los de SEPyC no consiguen a un responsable de obra pa’ que dé un dictamen sobre la condición en la que se encuentra el kínder Justo Sierra, por lo que Protección Civil de Ahome delimitó las áreas en donde el techo representa peligro.Aunque el alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, dice que a los desplazados se les apoya, estos se están regresando a sus pueblos porque nomás no ven beneficios.Juan de Dios Santos, dirigente del módulo de riego Leyva Solano, asegura que es urgente disminuir la presencia de agroquímicos en el campo, pues son alarmantes los casos de cáncer en la región. Ojalá y todo eso no sea solo por su interés de ser el chaca del Patronato de Sanidad Vegetal.La raza del fraccionamiento Alameda en Culichi viven con el temor de que los árboles lleguen a provocar una tragedia debido a que estos hacen contacto con el cableado eléctrico. Urge que el subgerente de Servicios Públicos, Aarón Ceceña, tomara cartas en el asunto.Pobladores de la comunidad del Progreso, Mocorito, piden al dire de Obras Públicas, Víctor Parra Melesio, para que le dé una arregladita a la carretera ya que en cualquier momento puede ocurrir una desgracia.