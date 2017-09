¿Y Mayra Peñuelas? Los habitantes de comunidades indígenas de Sinaloa no han visto hasta la fecha beneficios al tener como delegada de la Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas a Mayra Gisela Peñuelas Acuña. Aunque ha sido diputada federal, diputada local y funcionaria de la Sedatu, donde ha habido recursos para poder gestionarle apoyos, estos grupos vulnerables simplemente no lo han visto.

Según Román Rubio López la funcionaria estatal no se ha dignado a servirle a estos grupos altamente marginados que habitan en la sierra de Sinaloa, por lo que habría que preguntarle a Mayra Gisela a qué está enfocando las pilas y si de plano no está dispuesta a cubrir de perdida la cuota de paisanaje como le llaman entre la politicada.

Imparcial. A propósito de las especulaciones que han surgido en torno a la renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional, el diputado federal Jesús Antonio López Rodríguez aseguró que se mantendrá al margen del proceso interno que se vive en el partido que lo llevó a ocupar una curul en la actual legislatura. La postura del también médico es tan firme que asegura que si alguien le comprueba que está haciendo campaña para alguno de los aspirantes sencillamente se retira. Advierte que respetará el proceso del PAN como siempre lo ha hecho y que está a favor de que gane quien decida la militancia.

¿Omisión o flojera? En las colonias populares de Guasave la población ya no entiende si es por falta de recursos, por flojera o por desgano que algunos funcionarios municipales no atienden sus responsabilidades, y es que mientras que por un lado las autoridades de Salud insisten en que la población mantenga limpios sus patios para evitar un brote de dengue, por otro son los propios funcionarios muicipales los que propician que aumenten los riesgos de enfermedad, si no, hay que ver cómo están los bordos de los canales Aceitunas y 27 que se han convertido en depósito de basura incluyendo llantas. Lo lamentable es que cuando los colonos piden auxilio a la directora de Ecología, María de los Ángeles Verduzco, esta se limita a pedir cooperación para financiar la colocación de carteles en los que diga que está prohibido tirar basura como si no hubiera otras formas para convencer a los infractores como la aplicación de sanciones.

Cuenta regresiva. En Guasave por fin se publicó la convocatoria para la licitación del servicio de recolección de basura. Por lo que se establece en el documento, el fallo ganador se dará a conocer hasta el 12 de octubre, y si una cosa es cierta es que entre las cámaras empresariales y la sociedad civil existe una abierta oposición a que el nuevo contrato se le asigne a la empresa Promotora Ambiental La Laguna SA de CV por las marcadas deficiencias con que ha operado el servicio en los últimos cinco años, por lo que se espera que el gobierno que preside Diana Armenta tome una decisión responsable..