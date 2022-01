Y ahora, ¿quién podrá defenderlos?

audima

Como un homenaje a la gran labor que los buenos padres realizan día a día por sus familias, nuestra columna de hoy es un pensamiento de un hijo a sus papás.

Hola papás:

Me siento muy nervioso por escribirles esto, ya no soy muy expresivo con mis sentimientos, pero a partir de este año 2022 prometo compartirles todo lo que siento y creo que la mejor manera es con esta carta.

En este escrito quiero primero que todo darles las gracias. Es muy importante que sepan que valoro y me gusta todo el esfuerzo que hacen por mí y por mis hermanos. Durante esta pandemia he escuchado en las noticias que las cosas siguen difíciles, pero ustedes con su trabajo han logrado que en casa todo pase con felicidad.

Nosotros nos damos cuenta que se preocupan por que no falte la comida en casa y para ello trabajan mucho y compran todo en las tienditas para que los comerciantes tengan trabajo y no haya hambre en las demás casas. Con ello, hemos aprendido el valor de la cooperación y de la solidaridad.

Yo principalmente noté su desespero cuando iniciaron las clases desde casa. Fue notorio que se complicó la situación por el uso de la computadora y las aplicaciones para que pudiéramos estudiar, pero ¿saben algo? Todo ha valido la pena; al menos yo he aprendido todas las lecciones de Matemáticas y el menor de nosotros ya sabe leer y escribir gracias a que después de salir de trabajar ustedes revisan nuestras tareas y repasamos los ejercicios.

Aunque ustedes no lo sepan, en las noches he logrado escuchar cómo nuestra familia ha tenido inconvenientes por la pandemia y cómo los vecinos también tienen situaciones complicadas; pero ustedes con su amor y cariño nos han sabido cuidar, guiar y protegernos.

En una ocasión nos preguntaron en clase a qué se dedicaban nuestros papás; yo con mucho orgullo expuse que ustedes dos salían de casa muy temprano con una gran sonrisa a sus trabajos; y aunque volvían por la tarde algo cansados, siempre había momentos para divertirnos y estudiar. Mi maestra me dijo que los felicitara y que éramos una gran familia. Por eso decidí escribirles esto. Creo que los hijos no nos detenemos a dedicarles algunas palabras para que sepan lo grandes que son y lo increíble que resulta que sean adultos tan trabajadores y responsables.

Todo me puso a reflexionar en quién los ayuda a ustedes. De dónde sacan superpoderes para no cansarse y no rendirse, quién les enseñó a ser papás y a saber qué hacer cuando algo no está bien.

Yo sí quiero agradecerles. Mis hermanos y yo somos muy afortunados y sabemos que en todo el mundo hay más papás como ustedes, que no se rinden, que han visto días difíciles pero no por eso olvidan lo importante que es la familia y su labor como papás.

Con amor, sus hijos.

Estimado lector, ¿tienes cerca un padre de familia? O ¿eres uno de ellos? Recibe entonces el más afectuoso de nuestros reconocimientos.

La vida es tan incierta, pero no tan grande como su sabiduría.



Con gratitud por su lectura, hasta al próximo sábado.

Por: José Luis Gutiérrez