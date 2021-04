¿Y así quieren que gane Morena? “El Químico” ataca a la prensa crítica

Les incomoda la prensa. Es el sello de Morena. No toleran la crítica. Y descalifican a los medios de comunicación que les incomodan. Ayer, en conferencia de prensa, Luis Guillermo Benítez, que intenta reelegirse como alcalde, arremetió contra un compañero periodista y el medio de comunicación que representa. Sencillamente no le gustó la pregunta y en vez de responder, se dedicó a descalificar al medio de comunicación. No es la primera ocasión que “El Químico” arremete contra la prensa. Desde el inicio de su atropellada administración se dedicó a descalificar a aquellos periodistas que no opinaban como él o lo criticaban. Hoy, en campaña por su reelección, “El Químico” está cosechando lo que sembró. Atacó a empresarios, a medios de comunicación. Hasta a sus compañeros de partido atacó y desprestigió. Ayer, de visita por Mazatlán, el candidato a la gubernatura por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, pudo volver a constatar el rechazo que se tiene contra “El Químico”. Se reunió con representantes de los desplazados del sur de Sinaloa, a quienes “El Químico” como alcalde les cerró las puertas. Ahora, Rocha Moya se sacó de la manga que en caso de llegar a la gubernatura será a ese grupo de los primeros que reciba. Rocha Moya sabe que carga con un costal de lastre en esta campaña. Lastre que le representa “El Químico” en Mazatlán, lastre que lleva a cuestas con Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán. Lastre que pesa en Ahome con Billy Chapman. Y también sabe Rocha el lastre que representan los candidatos a diputados. Esos que pretenden reelegirse. Esos que no aportaron nada para los sinaloenses. Ahhh. Si hicieron algo, votaron para que se cancelaran los apoyos al sector pesquero, al campo, al turismo. ¿Así cómo?

El hartazgo presente. Que el presidente López Obrador defienda al violador de Guerrero Félix Salgado Macedonio, a quien el Trife le canceló su registro como candidato de Morena, es realmente preocupante. Y que califique como un atentado a la democracia de parte de las instituciones electorales el hecho de cancelar la candidatura a Salgado Macedonio, es aún más preocupante. Solo faltó que saliera a defender al diputado federal de Morena en Puebla, Saúl Huerta, acusado de violar a por lo menos dos menores de edad. La descomposición en Morena camina a gran velocidad. Y si eso sucede en el país, en Sinaloa el hartazgo va tomando forma. En solo dos años, Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave han vivido los abusos e incompetencia de alcaldes de Morena. Con la bandera de que son diferentes, mostraron que efectivamente son diferentes, porque han resultado peores. Y estos son los que quieren seguir gobernando.

¿De qué se trata? Llama a sospecha, por decir lo menos, la actitud de los diputados de Morena que tienen mayoría en el Congreso del Estado. De forma inusual en las últimas semanas han desatado una campaña de críticas y descalificaciones contra el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Tuvieron dos largos años para hacer lo que en estos días pretenden y que casualmente se da en plena campaña política. Ya descalifican a la ASE lo mismo que critican la construcción y operación del estadio de futbol de Mazatlán. No es casual que la líder del Congreso, la morenista Graciela Domínguez, sea una incondicional de Rubén Rocha Moya, actual candidato a la gubernatura. Son tan obvios los diputados de Morena, que desde el Congreso pretenden hacer campaña sea, como sea.