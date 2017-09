“ Hay cuatro cosas viejas que son buenas: -Viejos amigos para conversar. -Leña vieja para calentarse. -Viejos vinos para beber. -Viejos libros para leer. –Emile A. Faguet. Con un titipuchal de temporadas en sus espaldas, el amigo Reynaldo Leyva anuncia el arranque del Futbol de Primera Fuerza en el Torneo de Los Barrios EL DEBATE.“El Motor” Leyva lleva ciclos como directivo de esta categoría. Y vuelve a las andadas. Me lo encontré circunstancialmente en un centro comercial. Ahí platicamos ligeramente. Me expresó seguir firme en la organización y apoyo de este circuito y que busca darle algunas novedades.Una de ellas, jugarse en viernes y sábados, con horario vespertino.Se buscan modalidades, novedades, para hacerlo más placentero.Y además sacarle la vuelta al calorcito.Quizás no existan aquellos viejos tiempos en cantidad de equipos, pero ahora se trata de resaltar la calidad. El actual regidor en la administración municipal de Carlo Mario Ortiz sigue pues en la palestra.Y a propósito de riumis, quirinis, sexipilis, -traducción- “Caíste en la trampa de la chucha cuerera”. ¡Ai’sí!Reynaldo no tiene nada qué ver con aquella pegajosa rumba de Reynalda, Reynalda, ya quítate la minifalda, sino todo lo contrario. El edil le sigue pegando fuerte al balón, pues también en sus ratos libres despliega habilidades en la cancha. Y como dirigente, ni se diga. ¡Andiké!