¿Y el Día de la Lucha Libre?

Que dice mi mamá que siempre sí. Tanto presumir que este espacio se precia de mantenerse libre de rollos políticos y ¡moles! Por habladores. Resulta que siempre sí andamos un tanto preocupados por el asunto político. El pendiente que traemos es que se nos van a ir los actuales representantes populares y es hora que no sabemos qué pasó con la iniciativa para declarar el Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano. ¡Uy! Qué pendiente dirá más de alguno y razón no le falta, pero qué quiere, cada quien su locura y su afición, y en este espacio nos gusta la lucha libre y lo que orbita alrededor del deporte espectáculo, en el cual —dicho sea de paso—, México SÍ es potencia y referente (con el debido respeto a los fanáticos futboleros).Nota aclaratoria de la redacción de A2D3: Como en el batiburrillo actual ya no se sabe quién es de qué partido político (el que ahorita es de este para la tarde es de otro, el que era del otro resulta que ahora es de aquel más. La firmeza en las convicciones, usted sabe) nos limitaremos a referirnos a la iniciativa, omitiendo de manera premeditada partido y representante que la presentó.En septiembre del 2016 llegó al Senado de la República la propuesta sobre el Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano, en sus argumentos se asienta que se trata “de uno de los deportes más emblemáticos de México”, a grado tal que mundialmente se le llama “lucha libre mexicana” por ese toque tan especial que nuestro país ha logrado dar a ese deporte, distinguiéndola del resto. El documento se refiere a la lucha libre mexicana como “la más honesta de las simulaciones”, como le han llamado cronistas deportivos y teóricos de las ciencias sociales, a la vez que habla de las repercusiones económicas que tiene como fuente generadora de empleos directos e indirectos (y eso que no habla de las ganancias por derechos de transmisión). La iniciativa concluye con la propuesta de declarar el 21 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano, por ser el 21 de septiembre cuando en el año 1933 se fundó la primera empresa mexicana de lucha libre profesional. Hasta ahí todo bien, el asunto es que ya va para dos años de que se presentó la iniciativa y no sabemos qué más pasó. Así entonces, en este espacio nos hemos tenido que tragar nuestras palabras y hemos empezado a preocuparnos por el asunto político. El tiempo no se detiene y ello implica el riesgo de que la iniciativa quede atrapada entre los que ya se van (porque ya se van) y los que lleguen (porque van llegando). Y mientras, aquí uno con el pendiente.Gracias por leer estas líneas. Por favor, comentarios, mentadas y etcétera en adosdetres@hotmail.com. En Twitter nos seguimos en @MarisaPineda. Que tenga una semana de iniciativas y aprobaciones.