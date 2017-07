¿Y el ahorro?El tabulador de sueldos que se publica en la página oficial de esta administración municipal revela que no es mucho lo que se ha hecho por adelgazar el gasto que provoca una carga pesada en el pago de la nómina. De acuerdo con lo que establece dicho documento, publicado para que quien desee pueda consultarlo, establece un sueldo de hasta más de 70 mil pesos mensuales y seguido por el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, quien casi llega a los 50 mil pesos mensuales y ahora que le reanudaron el pago de la quincena recibió su buen guardadito.

En el análisis que se hace a los sueldos de los funcionarios se observa que no ha sido mucho el cambio del sueldo que tenían los funcionarios de la pasada administración y de esta, más no se puede saber a ciencia cierta que haya habido una real disminución en el número de trabajadores que integran la nómina oficial.

El otro Comité. Ayer se conformó el Comité Regional Campesino en el municipio, que a decir por José Fernando Villagómez Vargas estará realizando las mismas funciones que la CNC, o sea que no se ve mucho trabajo a presentar, amén de que instituyan también el cobro de cuotas a chaleco como ocurre con los productores. El inicio de una organización como esta siempre se prestan a la suspicacia, tomando en cuenta la manera en que son utilizadas durante los procesos electorales y justamente está a la vuelta de la esquina el del 2018.

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Democrática es la que impulsa este nuevo Comité Regional que en el municipio será representado por Sergio Garibaldi Naranjo, como secretario general. Ya se sabrá a futuro si en realidad cumplen con las metas que se han trazado o si en verdad son organismos que surgen al calor de los procesos electorales.

La paja en el ojo ajeno. En redes sociales llamó la atención el tuit que publicó ayer el excandidato a presidente municipal por el Partido Acción Nacional, José Luis Leyson Díaz, quien retuiteó una declaración que hizo el presidente del Partido Sinaloense Carlos Leyva, en el sentido de que el gobierno de Diana Armenta es de ocurrencias. Después del mensaje Chelís publica “¿que esperaban?, Guasave merece más, lo mejor está por venir”, frase que fueron criticadas por trabajadores a los que el gobierno de Armando Leyson les quedó debiendo hasta seis meses de sueldos. Además con estos mensajes algunos no dudan que algunos de los Leyson pretendan participar en la contienda electoral del 2018 por aquella frase copiada a Ramón Barajas de que, lo mejor está por venir.

Autodestape. A propósito del proceso electoral que arrancará en el estado a finales de octubre, ayer la presidenta municipal de Sinaloa María Beatriz León Rubio se autodestapó al reconocer públicamente que llegado el momento buscará reelegirse como alcaldesa. Expuso que aunque no son tiempos de hacer política sino de trabajar, ella fue muy sincera al hablar de sus aspiraciones. Cabe señalar que con María son dos los presidentes municipales que hacen públicas sus intenciones pues el primero en destaparse fue el alcalde de Culiacán Jesús Valdez.