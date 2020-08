Y el alcalde, en otro mundo

Chapman reapareció con más ocurrencias: en lugar de tratar el problema de la basura, sale con lo del Grito de Independencia. Fuera de lugar

En otro mundo. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reapareció con más ocurrencias para distraer la atención de los verdaderos problemas del municipio, que incluso él mismo ha generado. En lugar de responderle a los ahomenses sobre el problema de la basura, Chapman regresó a su despacho para anunciar que el Grito de Independencia lo va a realizar alguien del sector de la salud, como un reconocimiento a la labor en contra la pandemia. Y para hacer más el show, que el personal de salud elija al indicado. En primer lugar, esa decisión está fuera de coyuntura. Además, es violatoria de la norma legal que rige esa ceremonia protocolaria, lo que ya no es novedad en Chapman. Nadie está en contra de que se le reconozca al personal de la salud, pero algunos condenan que los utilice como distractor de sus malas decisiones. Dicen que el alcalde quiere dorarle la píldora a los ahomenses con circo, maroma y teatro, pero esa jugada no le salió, ya que quedó más mal porque lo que quieren es que el problema de la basura se resuelva ya.



Sin ganar una. El alcalde Chapman sigue quedando como reincidente de infractor de la ley. Sus asesores jurídicos, Jonathan Gutiérrez y Moisés Cadena, no lo sacan del atolladero pese a que se las dan de lo máximo. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio palo a las impugnaciones que interpuso Chapman en contra de la sentencia incidental resuelta a favor de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, que se quejó de que Chapman, la tesorera Ana Ayala y otros funcionarios le seguían ejerciendo violencia política en razón de género. O sea, por la incapacidad de sus asesores jurídicos, Chapman perdió el pleito de cabo a rabo en el juicio original en el que lo encontraron culpable y luego va perdiendo el otro en el que no cumple con lo que se le ordenó en la primer sentencia. ¿Chapman le pedirá todavía a la síndica procuradora que se asesore bien?



Doblados. Se vea por donde se vea, el director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, y el alcalde Chapman salieron trasquilados en el pleito con los futbolistas. Juárez y Chapman quisieron desplazar a Víctor Contreras como presidente del Comité Municipal del Futbol, pero no lo lograron porque los futbolistas cerraron filas en torno a él. Ya no se sabe cuántas tomas de protesta le rindió Juárez a los que pusieron de dedazo, pero eran líderes de membrete porque todos siguieron a Contreras. Incluso, Chapman le acaba de tomar protesta a Manuel Flores, pero le respondieron con elegir a Luis Carrillo. Ante esto, Juárez negoció con Carrillo para tomarle la protesta como nuevo presidente del futbol en Ahome, y a Manuel Flores como vicepresidente. Más cómica la historia no puede ser.



Amarre. El comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara, vino a Los Mochis para darle el respaldo a Domingo “Mingo” Vázquez en la ruta para la alcaldía de Ahome en el 2021. En un video, Alcántara aparece con el líder electricista flanqueado por el líder del PT y regidor Raymundo Simons, además de Luis Félix, de prensa de Choix, entre otros. Se habla que Alcántara vino para amarrar más a Mingo Vázquez antes de que se lo vuele el PRI, Movimiento Ciudadano, Morena u otro partido que le coquetean también.



Eternos. Los indígenas de Lázaro Cárdenas van por Librado Bacasegua. Este fin de semana decidieron que lo van a demandar penalmente por usurpación del cargo de gobernador tradicional, lo que hace para obtener recursos del Gobierno estatal. Al que reconocen es a Tiburcio Ahumada. Paralelo a esto, el Consejo de Ancianos de Ohuira reeligió a Felipe Montaño como gobernador tradicional, pero hoy habrá una asamblea para derrocarlo.