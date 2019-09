¿Y el apoyo? Hace un año les informábamos sobre las graves afectaciones que dejaron las lluvias que dejó a su paso la depresión tropical 19-E, que dejó pérdidas de vidas humanas, y hasta la fecha una mujer que fue arrastrada por el arroyo del Piojo no ha sido encontrada. A un año de esta tragedia, el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel lamentó que el compromiso de ayudar a los damnificados que hizo el Gobierno federal desafortunadamente no llegó; y en gran parte fue por el cambio de Administración, donde se dieron muchos cambios en las dependencias federales, entre ellos en el Infonavit, donde apenas están atendiendo y reaccionando a este tema. A raíz de esto están en proceso de construcción algunos colectores pluviales y se hicieron trabajos en el dren Bacurimí. Es mucha la molestia y la desilusión de la población que resultó afectada, y que, a un año, todavía no se reponen de las pérdidas materiales que tuvieron.

Recursos. Y hablando de gestiones, Ordaz Coppel acudió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar un apoyo de 1500 millones de pesos, recursos que requiere para cumplir con los compromisos de fin de año del Gobierno del Estado, entre ellos el pago de aguinaldo para los trabajadores; y volvió a dejar en claro que no habrá recursos para los Ayuntamientos, que ya debieron haberse preparado y ahorrar para atender esta necesidad presupuestaria de fin de año. Ya se había dicho que no habrá rescate de municipios, como tradicionalmente ocurría, pero ya se tiene varios años que esto no ocurre, ni para el estado ni para los Ayuntamientos.

No se quiere ir. El diputado local Fernando Mascareño Duarte no quiere aceptar su expulsión del grupo parlamentario de Morena, y ayer hizo algo que no había hecho en los once meses y medio que tiene en el cargo: acudió a un evento del Congreso del Estado, que fue la firma de un convenio con la Universidad Autónoma de Occidente y el Poder Legislativo, y se sentó junto a su compañero Marco Antonio Zazueta Zazueta, de Morena, quien fue el encargado de confirmar la expulsión de Mascareño Duarte de la bancada. Lo mismo fue ratificado ayer por la coordinadora parlamentaria Graciela Domínguez Nava, quien aseguró que está fuera de la bancada, lo quiera o no; y puede seguir acudiendo a cualquier evento del grupo parlamentario, como el Informe Legislativo que presentarán hoy, pero no podrá estar presenta en las reuniones de bancada en las que se tomen acuerdos. Todo esto parece no afectarle a Fernando Mascareño, quien se comporta con normalidad, y hasta platica con los morenistas, aunque hay quienes le sacan la vuelta y muestran actitud de rechazado, como Pedro Villegas Lobo, con quien ha tenido desencuentros desde el mes de diciembre. Así las cosas en la bancada de Morena, que van a rendir su primer informe legislativo como grupo, y lo harán hoy en Culiacán, en el Congreso; mañana en Mazatlán; el domingo en Guamúchil; y el último en Guasave, el miércoles de la semana entrante. En Los Mochis no habrá presentación, porque ya lo hicieron de manera individual los legisladores Cecilia Covarrubias González y Juan Ramón Torres Navarro.

Informe. Quienes se preparan para rendir su Primer Informe Legislativo son los priistas en el Congreso de la Unión. El senador Mario Zamora Gastélum y los diputado federales Érika Sánchez Martínez y Alfredo Villegas Arreola, que será el sábado 28 de septiembre, en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente. Es la primera ocasión que el PRI tiene tan pocos legisladores en la Cámara de Diputados, ambos llegaron por representación proporcional; y uno en el Senado, que llegó por la primera minoría. Será interesante conocer qué es lo que van a informar en el primer año del Congreso de la Unión.