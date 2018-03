¿Y el monumento al cañero, apá?

¡Urgen historiadores! Y es que los habitantes de Navolato se sienten con coraje, pues hace dos años que les fue retirada la estatua al cañero, la cual los representa ya que el cultivo de caña era la principal actividad económica de la región. Urgen historiadores en el Ayuntamiento para que puedan recordarles a las autoridades los lugares emblemáticos y de mayor orgullo para los navolatenses. Interesados pueden comunicarse con el alcalde del municipio más joven de Sinaloa, Rigoberto Valenzuela, al (672) 12 8579.



> Cruce peligroso

Se busca una adivina para que con su bola de cristal le eche un ojo al futuro para ver cuándo será que se reponga el semáforo en el cruce de las calles Jesús Rodríguez y Agustina Ramírez, en Guamúchil, el cual fue derribado durante un accidente a mediados de noviembre del 2017 y que semanas después, el ahora exalcalde Carlo Mario Ortiz, dijo que el municipio se haría cargo de dichos gastos. Si le haces a la adivinación, échale una llamadita al alcalde Flavio Fernando Sánchez, al (673) 732 0638, a ver cómo va la cosa con esa estructura de señalamiento vial que hace mucha falta en ese cruce peligroso.



> Chamba de secretaria

La directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Guasave está en busca de una secretaria particular que pueda hacerse pasar por ella y que se mantenga bien informada sobre todo el trabajo que se realiza en el sitio, para que cuando lleguen a buscarla o hablarle por teléfono para obtener información, la raza no se quede esperando o se vaya sin ser atendida.

Si te interesa la chamba solo tienes que echarle el grito a la mera mera del CIJ, Mayra Guadalupe García Camacho, al teléfono (687) 872 8277.



> Tour barato por el puerto

A quien les urge un paseo por la ciudad de Mazatlán es al director de Servicios Públicos del puerto, Miguel Pérez Bernal. Y es que el funcionario no se cansa de asegurar que los problemas en la recolección de basura son mínimos, pero por donde sea brotan quejas de las amas de casas que no soportan la pestilencia que hay en las calles por los desechos que nomás no recogen las cuadrillas de Aseo. Aquí le dejamos su teléfono por si sabe de alguien que le dé un tour barato por la Perla del Pacífico a Pérez Bernal, (669) 915 8000.



> ¡Pican, pican los mosquitos!

La raza del fraccionamiento La Joya, en Los Mochis, anda organizándose machín pa’ llevar a cabo el Trapotón, un festival artístico y musical pa’ recaudar el mayor número de trapos posibles pa’ poder darse abasto y espantarse todo el mosquero que hay en el sector, y es que denunciaron que los de fumigación de la Jurisdicción Sanitaria número 1 han brillado por su ausencia y ellos no se la acaban con tanta picadera de moscos. Si alguien quiere unirse a los joyenses, por fa échele el fonazo al chaca de la Jurisdicción, Felipe Velázquez, al (668) 812-17-19 pa’ ver con qué se apunta pa’l Trapotón, ¿sale?