Este milagro solo puede ser tuyo

(Una percepción muy peculiar)

Me regalaron una rosa roja.

La flor más maravillosa que he tenido y que más me ha durado viva, radiante y entera, casi como si estuviera recién arrancada. Y que a pesar del tiempo sigue luchando por vivir cada día como si fuera el único, el último… como si siguiera atada a sus raíces, las raíces que le enseñaron a nunca darse por vencida y saber que aunque el final se acerca, la mejor decisión es sonreír y seguir.

Ilusión

(Un pequeño pensamiento)

Una ilusión sería el resultado de una propia claridad perceptiva en un estado emocional intenso o más bien algo que anhelas suceda sin saber con certeza cuando y como llegara o incluso si llegara.

Mi pregunta es, ¿Qué pasa cuando vives rodeado de ilusiones?

¿Es bueno tener ilusiones?

Yo pienso que es algo maravilloso, siempre y cuando estas dependan únicamente de ti.

Porque ¿qué pasaría si vives sujeto a una ilusión que no está en tus manos ni siquiera el mínimo de sus posibilidades? Es decir, cuando depende de una segunda persona.

Y ese día comenzaría una historia de amor interminable.

(Un gran momento de ficción)

Desperté como era ya de costumbre, un martes a las 3 de la mañana con el sentimiento de vacío más terrible que había vivido en tantos años. Mi luz interna había desaparecido, la debilidad y la tristeza habían dominado por completo mi vida, todo se asemejaba al vacío de una caída libre interminable.

Agarre el celular con mis manos temblorosas con la esperanza de ver un mensaje tuyo, pero como era de costumbre… eso jamás sucedió.

Luchando contra el insomnio lleno desilusión, finalmente logre volver a un sueño profundo donde solo se volvía una extensión de mi terrible realidad.

Desperté, aparenté estar bien por muchas horas o por lo menos así lo sentí, hasta que ya no pude continuar defraudándome… el más mínimo recuerdo hacía de mis mejillas un inmenso mar.

Una gran alma, destruida por completo con todas sus ilusiones hechas trizas y con los pedazos de un corazón decepcionado colgando en sus manos.

Eran lo único que podían decir de mí y para ser reales, si… era lo único que podían ver en mí.

Mis pensamientos habían rebasado su límite de razonamiento. Yo solamente me preguntaba ¿Por qué? Sin saber aún que esa era la única pregunta que jamás resolvería.

Fueron incontables las veces que durante el día revise mi celular para tener señales de ti. Hasta ese momento creo que viví con los ojos cerrados ante una realidad que siempre negué vivir.

Mi mundo cada vez perdía más su color. No quería creer, ni aceptar toda la basura que deje metieras en mi vida.

Hasta ese punto en mi existencia la autoestima y amor propio eran palabras que no existían en mi diccionario.

Me habías absorbido tanto que olvide vivir mi vida para sobrellevar la tuya.

