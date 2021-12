¿Y la fiesta de Fin de Año? la pregunta que ronda en el aire en Mazatlán

audima

Choque de fuerzas. ¿Qué sucederá con la fiesta de fin de año y el carnaval que ya prepara el alcalde de Mazatlán? Esa es la pregunta que se empiezan a formular muchos mazatlecos, luego de que ayer, por acuerdo de las autoridades marítimas y de Salud se negó a un crucero turístico arribar a Mazatlán, pues reportaba más de 80 casos de covid-19. El secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, advirtió que la decisión no se trata de un capricho ni una sospecha, pues tenían datos fundado de que los casos referidos eran positivos y por tanto, el descenso de los visitantes representaba un riesgo para la salud pública de Mazatlán. El caso se convirtió en un choque de opiniones entre las autoridades estatales y municipales. Y es que el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, expresó su desacuerdo con la decisión y advirtió que apelara a la federación. Ahora la pregunta es, si las autoridades estatales harán algo también para persuadir al Ayuntamiento de que cancele la celebración masiva preparada ya para el fin de año en el paseo Olas Altas, y lo conducente para el carnaval 2022. Hoy se tiene programado el arribo de otros dos cruceros turísticos:el Jewel y el Koningsdam. Habrá que ver si se les permite llegar a puerto.

Actitudes de riesgo. Para nadie es desconocido en Mazatlán la tendencia que tiene el alcalde hacia la frivolidad. Durante los primeros años de Gobierno gastó millones de pesos en bailes y conciertos y aun en medio de una creciente emergencia epidemiológica insiste en llevar a cabo fiestas populares onerosas para el erario y de alto riesgo para la salud pública de los ciudadanos. No aprende de los antecedentes:cuando a nivel internacional se advertía el avance de una tercera ola de contagios, el recién reelecto alcalde se empecinó en llevar a cabo un baile para festejar el triunfo en las elecciones. Una semana después, el Puerto se estremecía por la cantidad de pacientes contagiados por la covid-19 quienes no encontraban espacios en clínicas privadas ni hospitales públicos; no había suficientes medicamentos en el municipio para los enfermos y el número de muertes sumió a Mazatlán en el estupor. El mismo escenario se repite ahora que Benítez Torres convoca a una celebración masiva en el malecón, pero con el agravante de los llamados de atención, las advertencias y el antecedentes sobre el alto costo que tiene este tipo de eventos para la seguridad de los ciudadanos en medio de la pandemia.

Servicios deficientes. Si usted creía que los problemas para el suministro de agua potable en Mazatlán estaban zanjados, lamentamos comunicarle que no es así. Hoy la Junta Municipal de Agua Potable (Jumapam) que dirige el exsecretario de obras públicas en Sinaloa, Osbaldo López Angulo, restringirá la cantidad de agua que canaliza a la ciudad. La dependencia municipal realizará algunas labores para disminuir la turbiedad del agua potable, lo cual requiere el cierre de algunas válvulas en la potabilizadora Los Horcones. Esto afectará la presión del agua en las tomas domiciliarias y en algunas zonas altas, la posible ausencia total del vital líquido. La turbiedad de agua potable se ha convertido en una verdadera prueba para López Angulo, pues desde el paso del huracán Pamela, casi a mediados de octubre, la inconformidad de los mazatlecos por la pérdida en la calidad del agua ha ido en aumento.