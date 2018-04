¿Y la seguridad? Mazatlán está blindado por corporaciones de seguridad, y aun así se cometió un homicidio en el centro de la ciudad, cerca del teatro Ángela Peralta, sede de la inauguración del Tianguis Turístico 2018, a cargo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en compañía del secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Hace tiempo que por esa zona no se registraba un crimen y justo a unas horas del evento turístico se comete el hecho violento.

Vestidos y alborotados. Como en otros eventos importantes de turismo, es probable que al Tianguis Turístico tampoco acuda la Comisión de Turismo de regidores. Fuentes indican que no han sido contemplados al parecer porque las asistencias están restringidas y se le dará prioridad a funcionarios federales, con lo que los ediles se quedarían “vestidos y alborotados”, como en otros eventos a los que apenas se invitó al alcalde Joel Bouciéguez en representación del municipio porque las gestiones fuertes las realiza el gobernador del Estado, Quirino Ordaz.

Otra de las suyas. La mala costumbre que tiene el gobernador, quien no le importa tener eventos programados y pactados para dejar plantada la gente, no se le quitará. Este viernes, el mandatario decidió no asistir a un encuentro que había acordado con ganaderos del estado. De última hora, Quirino Ordaz quitó de su agenda el evento y dejó plantados a los integrantes de este sector. Esta no es la primera vez que hace un acto similar el mandatario, pues en contadas ocasiones les ha aplicado la misma dosis. Esperemos que no haga lo mismo con los organizadores del Tianguis Turístico.

Escándalo en la Perla Camaronera. Menudo escándalo se vivió el fin de semana en Escuinapa, luego de que a través de las redes sociales se hiciera trascender la versión de que, de último minuto, el PRI había decidido relevar al exalcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán y a Arcelia Prado Estrada de las candidaturas. Se tuvo que realizar una conferencia de prensa para detener la versión. El trascendido fue atribuido a personas, supuestamente pagadas para desestabilizar el proceso electoral y afectar la imagen política de los abanderados del PRI. Es una muestra de lo que pudiera pasar en las próximas contiendas con el uso de las redes sociales.

¿Miedo a la ley? Bien dicen que hombre prevenido vale por dos, aunque en este caso aplicaría: mujer prevenida vale por dos. Resulta que la alcaldesa de Elota, Araceli Esparza, prefirió evitar complicaciones y una vez que le entregaron los resultados de los estudios sobre impacto ambiental, realizados al proyecto del malecón en Playas de Ceuta, decidió regresar a la Hacienda Federal los 15 millones de pesos que tenían en las cuentas del Ayuntamiento para llevar a buen término la obra. La maestra declaró a este medio que prefirió evitar futuras complicaciones y mejor depositó el dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiere llevarse ni una mancha cuando salga de la administración municipal.