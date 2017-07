Y luego se enoja

El presidente municipal de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, ha demostrado tener “la piel delgadita” hacia la crítica. Han sido continuas sus referencias hacia los medios que cuestionan sus decisiones o publican trabajos en los que exponen las fallas de su gobierno. Se toma todo a título personal y ve en el ejercicio periodístico una intencionalidad política.

Lo piensa así y no lo calla. Ha llegado referir ante la crítica periodística, que hay reporteros dispuestos a tirarle ‘caca’ (por decirlo de manera más decorosa) por 2 centavos que les pagan, como si estuviera acostumbrado a comprar plumas por más que eso. Pero tampoco le agrada mucho cuando se trata de darle respuesta a las demandas ciudadanas, menos cuando estas se tratan sobre seguridad. Ayer dio un claro ejemplo de ello: cuando una periodista le preguntó qué seguía en el caso de Villa Unión luego del enfrentamiento que dejó como saldo 19 muertos y cinco policías heridos, el alcalde respondió que no lo sabía porque no es brujo. A ese nivel llega la actitud de la autoridad porteña ante temas tan sensibles como la inseguridad, la muerte y la zozobra que durante meses han vivido los residentes de esa sindicatura. Nos hubiera gustado que el munícipe recurriera a un discurso más diplomático, que dijera que a Villa Unión le esperan meses de certidumbre porque no se le volverá a dejar solo.

Que la seguridad en esa zona se recuperará con operativos diarios y coordinados que lo sacará de ser un punto estratégico para el trasiego de droga y que las bandas delictivas tendrán que buscar otras áreas dónde operar por que Villa Unión está recuperado por la autoridad. Pero no, encontramos en la respuesta del presidente municipal que el tema de seguridad no es importante, prioritario o sensible, y no amerita de su parte una mayor reflexión.