Y... ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

Hermosos momentos nos regala la vida que a veces no sabemos apreciar, más cuando algo nos agobia, renegamos demasiado.Salvador Flores fue un prolífico compositor e intérprete de melodías que reflejaban larealidad en la vida del pueblo mexicano, nació en la capital azteca en enero de 1920, y por susmúltiples actividades descubrió su vocación artística.Trabajó de costurero, encargado de una ferretería, almacenista, vendedor casa por casa, ycobrador, creó luego una camisería y después una salchichonería hasta convertirse en impresor,de donde brincó a la música con el cancionero picot.Entre sus muchas canciones destaca la de “¿A que le tiras cuando sueñas, mexicano, a hacerte rico en la lotería con un millón?, mejor trabaja, ya levántate temprano, con sueños verdes solo pierdes el camión, con sueños de opio no conviene ni soñar”.“Sueñas un hada y ya no debes nada, tu casa está pagada ya no hay que trabajar, ya está salvada la copa en la olimpiada, soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. ¡Ah! Pero eso sí, mañana sí que lo hago, mañana voy a ir, mañana sí te pago”.Otra parte dice: “Que faltan niños pa’ poblar este lugar, sigue soñando que ya no hay contribuciones, que ya no hay mordelones que ya puedes ahorrar, sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar”.“¡Ah!... Y mañana nos casamos, mañana te lo doy, y la última y nos vamos”.