Ya comenzó a rodar el balón en la Liga MX

Ya se jugaron los dos primeros encuentros del futbol mexicano de la Primera División y como era de esperarse ambos carecieron de grandes emociones, pero cuando menos uno agradó más que el otro.Los Pumas de la UNAM derrotaron en calidad de visitante a los Tiburones Rojos del Veracruz, a quienes ya etiquetaron, y a pesar de jugar apenas sus primeros 90 minutos como un candidato para dejar la plaza de la Liga MX.Creemos que es muy prematuro para poder evaluar el futuro de un club profesional, aunque haya perdido como local, y para los felinos se trató de un excelente resultado, en prueba de que no le hizo tanta mella haberse desprendido de su goleador Nicolás Castillo.En el otro frente y por más intentos que realizaron a la ofensiva los Zorros del Atlas nunca pudieron encontrarse con gol y permitieron que el defensivo cuadro de Querétaro se llevara un punto de su cancha del estadio Jalisco.Nos gustó la insistencia del cuadro tapatío, nunca dejó de buscar el arco rival, pero lamentablemente su artillería no salió con la puntería afinada, ya que tres balones se estrellaron en los postes y además el silbante les anuló un gol en la recta final del partido.En lo que sí coincidimos con los especialistas que siguen la Liga MX es que tanto Guillermo Vázquez, timonel de Veracruz, y Rafael Puente de Querétaro tendrán que trabajar mucho, para que sus respectivos equipos en su siguiente compromiso ofrezcan un mejor espectáculo.La directiva y delegados de la Liga Interinstitucional de futbol que se juega los jueves en los campos de la unidad deportiva Sagarpa, determinaron irse a descansar por espacio de dos semanas, debido a que muchos de sus jugadores aprovechan estas fechas para irse a vacacionar, debido a que son empleados de diferentes dependencias de gobierno.Una medida que nos parece aceptable, más por el tipo de torneo y que trata de no afectar a ningún club en particular. Las acciones se reanudarán la siguiente semana con su acostumbrada programación de cinco cotejos. Por cierto, a estas alturas todavía sigue como líder general el cuadro del Issste, subcampeón de la temporada anterior.Sabemos que poco a poco comienza a fluir la ayuda económica de parte de la raza futbolera para nuestro gran amigo y quien fuera un destacado jugador Efraín “Chikis” Urrea Barrón, pero todavía hace falta mucho más apoyo, porque la operación que le realizarán en los dos ojos es costosa. De tal manera que para los que todavía no le echan la mano a continuación le proporcionamos el número de cuenta de Bancoppel a nombre de Martha Beatriz Gastélum para que ahí le haga llegar lo que usted pueda, no importa la cantidad, lo que sea es bueno. Hoy por el Chikis Urrea, raza, mañana por ustedes. 10101636947. El llamado va también para los equipos del Info Humaya.