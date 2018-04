Ya era hora

Los textileros y los papeleros de Sinaloa recibirán todo el apoyo del Gobierno del Estado para que se cumpla al cien por ciento la entrega de uniformes y útiles escolares a los más de 600 mil estudiantes de nivel básico. Ese fue el compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel al reunirse ayer con ellos, a quienes refrendó el anuncio que se había hecho en días pasados de ampliar la entrega a dos uniformes a cada niño y un paquete de útiles escolares. El respaldo del gobierno estatal a los textileros y los papeleros es necesario para que el programa no tenga ningún «tropiezo» en el próximo ciclo escolar que venga a afectar la economía de las familias sinaloenses.El acercamiento del gobernador le da más seguridad y confianza a los empresarios de la entidad en ese ramo, sobre todo a los que se verán beneficiados. No es posible que los textileros y los papeleros inviertan sus recursos, generando fuentes de trabajo, para que al final no se le pague o se haga a cuentagotas. Esto ya no puede pasar, y es bueno que el gobernador lo garantice.