Ya es hora. El alcalde de Mazatlán se acostumbró. A todos y cada uno de sus excolaboradores los tacha de lo peor. Que no dieron resultados en su trabajo. Y a otros, además, que les perdió la confianza. “El Químico”, Luis Guillermo Benítez, cree que con eso se “cura” en salud. Por si alguno de ellos habla de las triquiñuelas, la corrupción y el bazar de favores que se está dando al interior del Gobierno Municipal. Pero ya debería ser la hora de que los más de 15 exfuncionarios se unan y desenmascaren al alcalde. A la lista de 11 que dábamos cuenta en la entrega de ayer, los lectores nos hicieron llegar otros cuatro nombres que faltaban. Óscar Blancarte y su relevo, Marsol Quiñónez; Perla Rice y Alejandro Camacho. Todos de una u otra forma han manifestado el por qué salieron del gabinete de “El Químico”. Pero lo han hecho por separado. Si dimensionaran lo que sucedió cuando se publicaron en redes sociales cuatro entrevistas de ellos, se asombrarían. Casi fue viral. ¿Se imaginan si lo hicieran todos los que han salido? Los exfuncionarios municipales podrían organizarse y poner “El Químico” en su lugar. De lo contrario, cada vez que tenga una oportunidad, el alcalde volverá a mencionarlos como ineficientes, por decir lo menos. Porque la zorra nunca se ve la cola. Y culpa a otros de sus errores, fallas y ahora de sus actos de corrupción.

Les urge. El caso Nafta no se les olvida. El robo del siglo que intentan cometer contra

Mazatlán el alcalde Luis Guillermo Benítez y su círculo cercano de colaboradores ahí está presente. Como se recordará, el Ayuntamiento quiere desembolsar 300 millones de pesos como pago a la indemnización a la empresa Nafta, por la construcción de una gasolinera que finalmente no se hizo y en la que los propietarios no invirtieron ni siquiera 5 millones. El negocio está claro. Desde enero, el mismísimo alcalde había asegurado que nada se podía hacer. Que se tenía que pagar. Que era una orden de un juez. Que si no pagaban 300 millones de pesos lo podrían meter a la cárcel. Nada de eso ha sucedido. Hasta una conferencia de prensa conjunta entre el alcalde y los propietarios de Nafta armaron. Todo un teatro. Y se les cayó el negocio. El tema sigue en tribunales. Pero no porque el alcalde haya metido las manos para defenderse. ¡No! Sino porque la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, ha defendido el abuso que se pretende cometer contra Mazatlán. Ahora, nuevamente a través del secretario del Ayuntamiento, Jesús Flores Segura, se vuelve a tocar el tema de Nafta y reitera como merolico: “Lo vamos a perder...Lo vamos a perder”. Claro, es lo que quieren. La repartición de dinero debe ser muy jugosa. El compromiso, mayúsculo. Pobre Mazatlán, con gente como esta sin escrúpulos y decidida a llevarse todo lo que se pueda.

Sin transparencia e ineptos. Los dirigentes municipales del PAN y el PRI, Roberto González y Christhoper Gutiérrez respectivamente, cuestionaron al alcalde Luis Guillermo Benítez. El del PAN señaló la falta de transparencia en los gastos a comprobar no solo del alcalde, también de sus secretarios, Jesús Flores y David González. Hay un millón 600 mil pesos que no se dice que se los echaron a la bolsa. No, nada de eso. Sino que no lo aclaran porque fueron dineros que salieron para gastos a comprobar. Y el dirigente del PRI señala la ineptitud del municipio por dar mantenimiento a la zona norte llena de maleza. Dos temas diferentes. Pero con un mismo objetivo.