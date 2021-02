¡Ya es un hecho! Morena y PAS van juntos a las elecciones en Sinaloa

El uno, dos. Aunque era previsible, a los priistas-panistas-perredistas en Ahome ayer casi les dio el infarto por lo que se dio: la concreción de Morena-PAS de ir en candidaturas comunes para la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales, pero además el desprendimiento del PRI de Juan Ernesto Millán, quien asumió la presidencia de Fuerza por México, partido de nueva creación, y Rosa Elena Millán, quien será la candidata a la gubernatura de ese partido. Para muchos en Ahome, estos dos hechos definen lo que va a pasar en las urnas el próximo 6 de junio. Por lo pronto, el pesimismo entre los priistas-panistas-perredistas ahomenses se les vino de golpe al registrarse estos dos eventos casi como si estuvieran planeados para sellar la suerte de Mario Zamora Gastélum, a quien llevan como candidato a gobernador, y en el caso de los priistas de Ahome que llevan a Marco Antonio Osuna para la alcaldía. Y es que con la visita del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se pactó que Héctor Melesio Cuen apoyará a Rubén Rocha Moya para la gubernatura y sacarán candidato común para la alcaldía y diputaciones locales.

Consecuencias. Dicen que el desprendimiento del millanismo del PRI es la consecuencia lógica de la decisión de Mario Zamora Gastélum de desmantelar los acuerdos del gobernador Quirino Ordaz Coppel con los grupos de poder en Sinaloa y los municipios en torno a las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales. Eso no solo ocurre en Culiacán, en el que dejaron vestida y alborotada a Rosa Elena Millán, sino en los otros municipios. Por ejemplo, en Ahome el malovismo va en contra de Zamora y Osuna por no respetar el acuerdo del candidato a la alcaldía: Bernardino Antelo Esper o Álvaro Ruelas Echave. Es más, se habla que la decisión de Zamora Gastélum de quitarle las candidaturas pactadas por el gobernador fue el punto de quiebre de Zamora Gastélum. El asunto va más allá: le disputó el poder al gobernador antes de tenerlo en sus manos. Es lógico lo que ya está sucediendo.

Reparto. En la repartición de las candidaturas comunes por las alcaldías, Morena se va a quedar con la de Ahome tras pactar el acuerdo con el PAS, al que le tocará Mazatlán, Cosalá, Badiraguato, Escuinapa, Angostura, Mocorito y Sinaloa municipio. Por eso, algunos tomaron a “guasa” el registro ayer en el PAS de Carlos Roberto Valle Saracho para la alcaldía de Ahome. Para no hacer el ridículo, los otros aspirantes mejor esperaron a la negociación de Cuen con Delgado, lo que ya se vio a lo que llegaron. Ya ni para que se registran. Los que aflojaron el cuerpo son los aspirantes morenistas porque ya se sabe que les toca a uno de ellos.

Sin pudor. El regidor Alfonso Pinto Galicia se registró en el PAN para la candidatura a la diputación local por el Distrito Electoral 05. Dicen que el comentario general entre los panistas es que no tiene vergüenza. Igual que otros regidores, su entreguismo al alcalde Guillermo “Billy” Chapman no tiene límite, lo que afectó al partido al grado de que el dirigente estatal Juan Carlos Estrada y el local Ariel Aguilar lo desconocieron. ¡Y todavía se registra! Jacob Efraín Pérez y José Octavio Morales son los otros dos. Por el 02 pelean la candidatura Isabel Eduviges Lugo, Anabella Gaxiola y Liliana Acuña. En el 01 va María Guadalupe Buitimea.

Señal. Aparte de que irán juntos Morena-PAS, el nubarrón se puso más negro para el priismo en Ahome. Como Ariel Aguilar no se registró para la diputación local en el Distrito Electoral 05, muchos entendieron que va para la alcaldía. Esto quiere decir que el PAN no va en candidatura común con el PRI, lo que le resta más a este partido. Pero el PAN no sale ileso.