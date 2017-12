Ya está en puerta el Juguetón de los Jueves

Sin duda, una de las actividades de mayor impacto social que promueve la Liga de la Careada de los Jueves es el llamado Juguetón, cuya intención principal es de darle una sonrisa a los niños más desprotegidos de la comunidad de Culiacán.Por tal motivo, la directiva en su reunión semanal hizo un llamado a todos los jugadores que conforman dicho circuito, para que sigan apoyando el evento como lo han hecho en los cinco años anteriores, al igual a que al resto de la comunidad futbolera, porque en verdad el objetivo que se persigue es muy positivo.Se acordó que todos los que quieran a partir de hoy, ya pueden ir llevando sus donaciones a los campos de la unidad deportiva Sagarpa, pero el día principal del Juguetón será el jueves 21 de diciembre a partir de las 14:00 horas.A la Careada de los Jueves no le interesa la cantidad ni la calidad de los juguetes que puedan llevar sus integrantes, con uno se dan por bien servidos, pero que haya voluntad que sus 200 integrantes lo entreguen para que puedan brindarle un poquito de alegría a las decenas de niños que viven en condiciones de pobreza en la geografía de nuestro municipio.La firma Banquetes Lolys que dirige el expresidente de la Asociación Estatal de Futbol, Raúl Alfonso Aceves Martínez, será uno de los patrocinadores del tradicional torneo navideño de futbol del Infonavit Humaya.Aceves Martínez aceptó la invitación del comité organizador para aportar los tres trofeos que se entregarán durante la ceremonia de premiación.Por lo que respecta a los homenajeados de la edición 2017 se determinó reconocer las trayectorias de Miguel Guzmán y Rubén Ramírez, dos jugadores con muchos años de asistencia a este torneo que ya supera los 30 años de existencia.En cuanto a los participantes ya quedaron definidos los cuadros de la Selección Infonavit Humaya, Resto del Info, Careada de los Jueves y Combinado-Despacho Torrero.Para el presente año, la categoría será Diamante (54 años) y con cuatro refuerzos de Oro Máster (50 años) en la cancha.Ya que estamos con dicho tema, también ya comienza a cocinarse el tradicional juego del recuerdo entre UAS-Princess. Para el sábado se tiene su conferencia de prensa.El de Tacuarineros vs. Águilas de Tercera División. No podía faltar el juego del recuerdo para el día 26 en la sindicatura de Costa Rica. También ya tenemos la invitación para el de la sindicatura de Eldorado. Para el próximo día 16 se tiene contemplado un juego amistoso entre Culiacán y el Issste-Tijuana, y el que ya confirmó su torneo del recuerdo de Aguaruto para el día 23 de diciembre. En suma, mucha actividad futbolera de fin de año.